影／老闆上兩會　百度李彥宏：中國網路人口紅利已喪失

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國政協十三屆二次會議昨（3日）開幕，每年的這一天，記者為了採訪政協委員，在大會堂東門前包圍、追逐，場面總是十分混亂。以百度CEO李彥宏為例，昨天和記者周旋十多分鐘才停下腳步。他表示，中國互聯網人口紅利已經喪失，網民增長速度比GDP還慢，但透過技術創新，能使很多行業效率大幅提升。

全國政協會議的開幕式通常安排在下午3時，也因此，大約下午2時開始，便陸續有大巴車抵達天安門廣場，車上載的都是前來參加開幕式的政協委員和受邀人士等。由於官方制度，政協委員當中，很多人是各領域的「優秀人士」。

▲大陸全國政協委員、百度CEO李彥宏。（圖／記者曾俊豪攝）

第十三屆政協委員會名單中，各界和各政治團體委員共2158人，其中，文化藝術界和體育界人士代表共143人，藝人成龍、導演馮小剛、中國籃協主席姚明等均在列；至於百度CEO李彥宏、網易創始人丁磊以及京東集團CEO劉強東等人也都具有全國政協委員身份。

昨天李彥宏一出現在人民大會堂前，立刻引起現場媒體包圍，大會工作人員為了確保政協委員安全抵達會場，便以人牆的方式和記者「較勁」，雙方在廣場上周旋十多分鐘，李彥宏才停下腳步，回答記者問題。

▲大陸全國兩會特殊景象「記者麥田圈」。（圖／記者曾俊豪攝）



在被問到今年有關人工智能的提案時，他回應，「人工智能的發展跟整個國家的情勢非常契合，人工智能在整個中國還是處於戰略機遇期，通過技術來改造傳統產業，提升它的效率。」

李彥宏表示，「中國互聯網其實人口紅利已經沒了，因為網民人數增長非常慢，甚至比GDP增長要慢很多，但是通過技術創新，還是可以使得很多行業效率有大幅度提升」。

在回答記者提問之後，李彥宏便在工作人員維護下，進入會場，另一位互聯網大佬、網易創始人丁磊，則是以微笑加小跑步的方式甩開記者。至於「高人一等」的姚明，雖然低頭不語，慢慢的向前走，但和周圍記者的「最萌身高差」也是開幕式的有趣畫面。

今年全國政協會議開幕式，應出席的政協委員為2157人，實到人數2133人，符合規定人數。昨天大會首先審議通過政協第十三屆全國委員會第二次會議議程，之後便由汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會向大會進行報告工作。據《新華社》報導，習近平、李克強等「黨和國家領導人」均與會。

▲大陸全國政協委員、籃協主席姚明。（圖／記者曾俊豪攝）