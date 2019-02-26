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LINE Pay小額捐款力量大　2018年募得逾6309萬元

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▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

▲LINE pay捐款的用戶，平均每位達2.83次。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE pay今天（26日）宣布，2018年整年總捐款筆數達11.9萬筆，相較於前年成長了2.6倍，總計募款金額逾6,309萬元，其中，用LINE Points做捐款佔全年總額的16%，單一用戶累積最高捐款金額達374179元，在捐款頻率上，透過LINE Pay捐款的用戶，平均每位達2.83次。

LINE Pay在2016年8月推出專頁，以「拉近你我的距離」為企業使命，希望匯聚各方資源到LINE的平台上以發揮正向社會影響力，拉近用戶與社福團體的距離，讓「小額」的LINE Pay與LINE Points捐款能匯集眾人之力，將愛心化為即時而具體的幫助。

▲LINE Pay小額捐款力量大　2018年募得逾6309萬。（圖／LINE提供）

▲LINE Pay去年募得逾6309萬。（圖／LINE提供）

LINE Pay表示，2018年整年總捐款筆數達11.9萬筆，相較於前年成長了2.6倍，總計募款金額逾6,309萬元，其中，用LINE Points做捐款佔全年總額的16%，單一用戶累積最高捐款金額達374,179元，在捐款頻率上，透過LINE Pay捐款的用戶，平均每位達2.83次。

此外，LINE Pay也持續優化愛心捐款專頁，截至2018年底，共串連24個社福機構，這些機構可自訂捐款金額，多以100元為單位的小額捐款為準，像是2018年前三大捐款受益單位分別為財團法人台灣世界展望會、財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，皆收受超過1200萬元以上的愛心捐款。

最後，LINE台灣承諾會透過穩定運作的平台及簡易便利的操作方式，讓用戶隨時隨地能以行動捐款為需要幫助的對象注入愛心，期望透過「小額」的LINE Pay與LINE Points捐款，成為推動社會改變的正向力量。

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關鍵字：LINE Pay,小額捐款,LINE Points,愛心,公益

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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