3至5月其實是國旅旺季　春遊補助反讓旅行業吃虧



▲為讓淡季不淡，觀光局規劃推出春遊補助方案。(圖／記者賴文萱攝)



旅遊中心／綜合報導

交通部觀光局規劃在4月推出春遊補助方案，國人每人補助500元，但有5種情況補助可加碼到1000元。對於春遊補助，旅行業正反意見都有，但有業者透露，3至5月其實是國旅旺季、並非淡季，像是進香團、學生旅遊都在這時間，春遊補助反而讓旅行業吃虧，像是原本已經預訂好的客人聽到有補助，馬上打電話來要求每人扣500元，然後業者自己要先墊錢，接的客人愈多、墊得愈多。

有業者透露，之前的暖冬遊因核銷度速度太慢，花蓮有5成的業者在2月時還沒拿到補助款，觀光局日前則表示，先前2波暖冬遊補助，觀光局也預計分別在5月底、6月底前全數核銷完畢，但這樣卡錢卡著快半年，也讓旅行業者參加春遊補助的意願變低很多。

另外，春遊補助方案有5種情況補助可加碼到1000元，其中包括住星級飯店，這會讓一般民眾增加住宿星級飯店的意願，對此，也有業者跳出來大喊不公平。





▲林佳龍透露春遊方案內容，每人住宿費基本補助500元，5種情況可加碼到1000元。（圖／記者賴文萱攝）

對於國旅補助，也有旅行業者質疑浪費，像是有民眾有種「不用白不用」的心態，暖冬遊補助期限前，就前往自家附近旅館住一晚免費。不過，除了消費者的心態問題，也有旅館業者為了提升住房率，祭出本地人住宿免費，旅行業者認為這些客人都不是有真正旅遊需求的民眾，等於是浪費政府的錢。

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觀光局規劃在4月推出春遊補助方案，交通部長林佳龍透露最新春遊補助方案，每人基礎是500元，但其實是「500+500」，不分年齡、不分縣市，每人基礎是500元，但若住星級旅館、企業組團招待員工，或青年赴離島旅遊、搭台鐵高鐵及地方另外提案等5種情況，都會再另外再加碼500元。

觀光局指出，春遊方案是政府為延續暖冬及擴大暖冬所帶動產業發展成效，並結合縣市政府依其在地資源特色與產業及觀光發展需求，提出適合在地之旅遊方案。觀光局已於2月23日與地方政府就方案內容討論，並將於3月4日與旅遊業界代表溝通說明，全案內容目前尚未定案，預定3月5日正式對外說明。