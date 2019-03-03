立委補選倒數再打「韓流牌」　鄭世維：韓國瑜一定會來！

▲高雄市長韓國瑜上月出席鄭世維造勢活動 （圖／記者林敬旻攝）

記者蔡浩祥／新北報導

新北立委補選進入「肉搏戰」，國民黨候選人鄭世維今（3日）再打「大咖牌」，邀請前總統馬英九前來助陣。在被問及韓國瑜是否會再度北上輔選？鄭世維表示，目前正在聯絡當中，「韓市長一定會來」。

韓國瑜上月出席鄭世維造勢大會，現場湧入上萬支持民眾，雖動員大批警力，現場還有韓國瑜護衛隊幫忙開道，但韓國瑜依舊寸步難行，為鄭世維選情達到一定程度的拉抬效果。

鄭世維表示，馬英九前總統、吳敦義主席、朱立倫前市長等黨內重要人士輔選，皆有助於人氣的拉抬。

隨著鄭世維再打「大咖牌」，民進黨候選人余天結束新加坡公益演唱後，返國馬上跑果菜市場祈福宴等選舉行程。鄭世維表示，「對手步調如何不予評論，重要是天天看得到、天天找得到」。

▲前總統馬英九今（3日）陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者蔡浩祥攝）

媒體問到，前民進黨立委沈富雄近日透過「私家民調」，在新北搭計程車問要選誰，大多支持。鄭世維用台語說，「無論好野還是散，沒分大細漢」，大家的支持都有一個目的，就是要榮耀三重、新北發大財。

他強調，所謂「撒網、收網」，就是希望所有選票都能開出，之前都是選戰節奏，會持續催票，把票都投出來。

媒體詢問，現在都會被認出是「賣菜郎」，鄭世維笑稱，「我不只是賣菜郎，更是第二個土包子」。