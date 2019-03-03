宜蘭機車左轉與轎車相撞　騎士喪命女受傷！周邊一度停電

記者游芳男／宜蘭報導

228連假最後一天，宜蘭不平靜，3日凌晨發生機車左轉時不慎與對向自小客車相撞，撞擊力巨大，造成機車騎士當場無生命跡象、女乘客受傷，兩人均被緊急送陽大附醫急救，但騎士不幸於3日3時11分因傷重宣告不治。車禍肇事原因正由警方調查釐清中。

▲宜蘭3日凌晨發生一輛機車左轉時，不慎與對向自小客車相撞（下圖），造成騎士死亡女乘客受傷的憾事。車禍肇事原因正由警方調查釐清中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，3月2日2時12分許，住礁溪鄉30歲張姓騎士，載25歲吳姓女乘客，沿中山路1段南往北行，行經宜蘭市中山路1段與公園路南側交岔路口，左轉公園路，與沿中山路1段北往南，由陳姓男子所駕的自小客車相撞。

由於撞擊力巨大，造成騎士肢體變形、當場無生命跡象，女乘客則是受傷，兩人均被緊急送陽大附醫急救，騎士不幸於3日3時11分傷重宣告不治。警方也委託陽大附醫抽血檢驗中，以了解重機騎士是否酒駕。

駕駛自小客的陳男遭撞後，煞車不及往前撞擊路旁台電變電箱，致號誌及周邊商家及路燈一度停電。車禍發生後，路口路面上散佈機車與自小客車的零件，陳男並無酒駕情況。宜蘭警方也加強夜間該路段機車違規取締，避免事故再發生。