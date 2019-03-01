賴清德呼籲民眾　集中選票支持郭國文

▲前行政院院長賴清德與立委補選候選人郭國文祈福參拜行動，一早來到西港慶安宮，接著前往麻豆文衡殿參拜祈福，並到麻豆中央市場掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院院長賴清德與立委補選候選人郭國文的祈福參拜行動，3月1日進入第4天，一早來到西港慶安宮，接著前往麻豆文衡殿，參拜祈福之後，隨即來到麻豆中央市場掃街拜票，麻豆市場的攤商看到2人相當熱情，紛紛開心高呼「郭國文加油！」，許多顧客也開心要求握手合照，直說今天來買菜真的是賺到了。





賴清德向民眾推薦郭國文是踏實認真的好人才，過去就曾經擔任民進黨台南縣黨部主委，足跡遍及整個大台南；自從宣布參選以來，更是一步一腳印走遍14個行政區的每一寸土地。不說空泛的口號，而是腳踏實地提出政策、建設地方。賴清德呼籲選民集中選票，將郭國文送入國會，讓好政策可以延續，讓好人才為地方鄉里做更多的事。





郭國文強調：「麻豆是民主聖地，西港也有傳承三百年的國定民俗文化，麻豆和西港有全國聞名的文旦和胡麻農產業，加上文化、歷史，產值更能加倍。未來持續推動產業升級、產值加倍，文化上爭取刈香博物館，與日本許多地方一樣將多年一次的文化慶典轉換成加值的觀光文化產業」。





最後郭國文與賴清德都不約而同提到：「這次選戰是台灣民主的保衛戰，是中國韓流之後台灣安全的一場選戰，韓流的空戰對決民主的一步一腳印，相信台南最具民主素養的市民會作出最佳的選擇，我們有信心，汗水一定可以戰勝口水」。





在台南市麻豆市場中，民眾熱情高喊加油，賴清德提醒市民加油的同時，3月16日一定要出來投票，集中支持郭國文，因為唯有台南過關，台灣才會平安！