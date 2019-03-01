巴基斯坦亂扯「飛彈台灣的」…秒被打爆臉　空軍司令部說話了！

國際中心／綜合報導

印度與巴基斯坦近日衝突，傳部份飛彈殘骸序號顯示是美國出售給台灣的空對空飛彈，引起討論。我空軍司令部1日澄清，經查證該飛彈批號並非空軍使用，也與現行武器裝備不符。

印度與巴基斯坦近日在克什米爾發生小規模衝突，巴基斯坦拘留一名遭擊落的印度飛官，印度也公佈殘骸照片，指控巴國動用了美製F-16戰機。印度空軍副司令卡波爾（RGK Kapoor）說，在殘骸中找到AIM-120空對空飛彈，該飛彈通常由F-16裝配，證明巴基斯坦確實出動F-16，並被印度空軍擊落。

巴基斯坦國防部一度透過社群媒體發文反駁，宣稱透過比對飛彈序號，該飛彈為美國出口至台灣而非巴基斯坦，還嘲諷印度情報單位應該撤換情報員，才不會出糗。

不過，《印度快報》（Indian Express）今秀出「證據」打臉巴國國防部，追查合約紀錄確認，這批編號FA8675-05-C-0070、序號CC12947的AIM-120殘骸，是2006年11月17日從美國艾格林（Eglin）空軍基地運至巴基斯坦，合約號碼FA8675-05-C-0070/P00028。新證據出爐後，巴基斯坦國防部火速刪除貼文。

我空軍司令部1日下午也發布新聞稿澄清，經查媒體報導所稱的飛彈批號並非空軍使用，也與空軍現行使用的武器裝備不符；呼籲各界勿以訛傳訛。空軍司令部表示，空軍採購的美製裝備僅供台灣現役戰機使用，未獲美方授權不得擅自移轉第3國。

印巴此次衝突起因為巴基斯坦境內恐怖組織「穆罕默德軍」2月14日對印度後備警察部隊車隊發動炸彈攻擊，造成40多人死亡；印度為了報復，26派出戰機空襲穆罕默德軍營地；巴國次日則派出戰機還擊，引爆空戰

印度一名不具名官員透露，巴基斯坦空軍2月27日衝突中共派出24架戰機，包括8架F-16、4架幻象3型和4架梟龍戰機（JF-17），其餘為護航戰機。印度空軍則有8架戰機攔截，包括4架Su-30MKI、2架幻象2000和2架MiG-21。巴基斯坦宣稱擊落2架印度戰機，俘虜一名飛行員；印度也宣稱擊落一架F-16戰機，雙方陷入口水戰。

不過，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）已經同意釋放印度飛官，顯示巴國的和平立場，降低緊張危機。遭短暫居留的印度空軍中校阿布西南丹（Abhinandan Varthaman）1日稍早已經在巴軍護送下抵達印巴邊境。