旅館打工淪性奴！22歲人妻：一進去就被迷昏...囚4天遭40男硬上

▲印度一名人妻遭囚禁淪性奴 。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）



國際中心／綜合報導

印度一名22歲人妻去年7月時，由朋友介紹到一家旅館打工，原本以為是擔任普通的服務生，沒想到一到現場就被昏迷，接著她就被鎖在房間內長達4天，期間至少遭40位男子性侵，同時遭恐嚇，若報警就要對他們夫妻不利。幸好女子找到機會逃出旅館，隨後立刻由丈夫陪同向警方報案，目前印度警方已經逮捕旅館老闆，並成立調查小組全力追查中。

這名住在印度昌迪加爾（Chandigarh）的人妻聽信友人介紹，前往哈里亞納邦（Haryana）的一間旅館打工，以為能賺錢貼補家用，沒想到卻誤入陷阱，遭下藥迷昏後，被關在旅館房被至少40名男子性侵得逞。女子丈夫表示，妻子逃回家後就立刻帶著她去報警，警方也成立調查小組，並逮捕飯店老闆與涉案人員。

據消息表示，當時女子報案時，有3名員警沒有立即向上呈報，目前遭到停職處分。近年來，印度的兒童及成人性侵案件遽增，今年初才有一名5歲女童和家人一起在家中睡覺時，遭到歹徒綁架、性侵後殺害。根據印度國家犯罪記錄局（National Crime Records Bureau）數據，光是2016年一年間，印度就發生了3.9萬起性侵案，平均每13.5分鐘就發生一起，相較2015年增加了12%。

