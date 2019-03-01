影／巴基斯坦護送「被俘飛官」抵達邊境　等待返回印度

國際中心／綜合報導

印巴衝突緩解，日前被巴基斯坦軍方活捉的印度空軍飛官阿布西南丹，已經在巴國軍方的護送下抵達印巴邊境瓦加（Wagah），正等候返回印度。巴基斯坦總理伊姆蘭•汗昨天承諾，巴國將釋放印度飛官以表示和平立場。

▲印度軍警在印巴瓦加邊境站崗，等待巴基斯坦移交俘虜飛官。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，該名被俘飛官證實為印度空軍中校阿布西南丹（Abhinandan Varthaman），其父親則是退役空軍上將沃特曼（S. Varthaman）。在曝光的影片中，巴基斯坦軍官禮貌地詢問他駐地、任務目的等，但阿布西南丹除了說「這杯茶很好喝之外」，其餘問題一律回答「無可奉告」。