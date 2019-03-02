影／陸政協會議新聞發佈會　媒體爆滿首開放坐地拍照

記者陳政錄、丘秝榕／北京－台北聯合報導

大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日下午3點正式揭幕，大陸兩會進入最後啟動倒數階段。大會新聞發言人郭衛民會向中外媒體介紹本次大會情況並回答記者提問；且此次新聞發布會是首度開放媒體坐地板「搖滾區」，抬手就能捕捉到精彩近照。

▲陸全國政協會議首度開放媒體坐在第一排捕捉精彩近照。（圖／記者陳政錄攝）

全國政協會議新聞發布會現場擠滿記者，且此次首度開放記者坐在地板第一排，記者一台手就能輕鬆捕捉到精采畫面，請近距離接觸也能更清楚看見發言人的表情細微變化。

首先在全國「兩會」登場的是政協第十三屆全國委員會第二次會議，將於3日下午3時於北京人民大會堂開幕，至13日閉幕發布政治決議。屆時中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會在開幕式進行工作報告。

▲大陸2019政協發言人郭衛民。（圖／記者陳政錄攝）

開幕會上，2000多名全國政協委員將聽取和審議不同報告，包括政協全國委員會常務委員會工作報告、政協全國委員會常務委員會上次會議以來提案的工作情況。

此外，3日下午，十三屆全國人大二次會議各代表團召開會議，推選團長、副團長；審議大會主席團和秘書長名單草案；審議大會議程草案。

▲人民大會堂內記者席地而坐。（圖／記者陳政錄攝）

據悉，外商投資法草案已經通過人大常委會兩次審議，有關提請將於3月5日召開的全國人大二次會議審議。因此，政協9日在進行小組會議時，會討論外商投資法草案。

另外，兩會期間，包括中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等領導人也將「下團組」，參加人大代表團審議、政協界別聯組會討論，與代表委員們共商國是。