政協發言人郭衛民：把一帶一路說成「債務陷阱」毫無道理！

▲2019大陸政協發言人郭衛民。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、蔡儀潔／北京－台北聯合報導

全國政協十三屆二次會議新聞發佈會2日在北京人民大會堂召開。就「一帶一路是中國在製造債務陷阱」這一輿論，發言人郭衛民表示，一些發展中國家的債務成因是很復雜的，是歷史上形成的；中國的投資在這些國家債務中所佔的比例比較小，把它說成是「債務陷阱」，是沒有道理的。

在新聞發佈會上，哈薩克斯坦國際通訊社記者提問稱，「近年來，在「一帶一路」建設推進過程中出現了一些質疑的聲音，比如有輿論認為中國在製造『債務陷阱』、『搞地區霸權』，您如何看待這些問題？」

郭衛民表示，「你剛才說到的『債務陷阱』問題，我們也注意到了這種說法」，一些發展中國家的債務成因是很復雜的，是歷史上形成的，中國的投資在這些國家債務中所佔的比例比較小。

郭衛民接著說，中方的項目主要是基礎設施項目，對其長遠發展會很有利，「一帶一路」建設給這些國家帶來的是發展和希望，「把它說成是『債務陷阱』，是沒有道理的。」

▲全國政協新聞發佈會首度開放媒體坐在第一排捕捉精彩近照。（圖／記者陳政錄攝）

郭衛民說，中國提出「一帶一路」建設倡議以來，得到了各方的積極響應；到去年年底，有100多個國家和國際組織都積極支持和參與了「一帶一路」建設，一大批重點項目落地見效，促進了當地的經濟發展，受到了越來越多沿線國家的歡迎，也贏得了國際上的讚譽。

郭衛民指出，中國提出的「一帶一路」倡議，倡導的是和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的「絲路精神」，我們堅持的是共商、共建、共享原則，贏得了越來越多的國家領導人和當地民眾的稱贊和認同，與所謂「地區霸權」毫不相干，「隨著『一帶一路』建設，中國的朋友越來越多。」