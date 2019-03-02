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陸「外省區代表」首抵北京　黑龍江人大代表團下火車秒被包圍

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▲▼全國人大代表、黑龍江省齊齊哈爾市公安局禁毒支隊緝毒二大隊大隊長魏春接受記者采訪。（圖／中新社）

▲魏春一下車就被媒體包圍。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸全國兩會即將啟幕，隨著2日7時哈爾濱－北京的Z16次列車駛入北京站，首個抵京的京外代表團「黑龍江代表團」踏上北京的土地，一走下火車，去年首次當選全國人大代表的魏春就被媒體包圍。面對提問，魏春表示，雖然經過一年擔任代表的經驗，但仍「特別緊張」。

根據《中新社》報導，黑龍江省齊齊哈爾市公安局、禁毒支隊緝毒二大隊大隊長魏春，於2018年首次當選全國人大代表，作為一名緝毒警察，為人大二次會議帶來關於增加病殘吸毒人員收戒收治投入，和綜合治理的建議。

魏春表示，通過這一年的履職，沉澱了很多，也知道作為一名代表該做些什麼、如何更好地為人民去履職、如何更好盡責。

▲▼3月2日，出席十三屆全國人大二次會議的黑龍江省代表團抵達北京。圖為列車緩緩停靠在北京站站台。（圖／中新社）

▲Z16次列車緩緩停靠在北京站站台。（圖／中新社）

自黑龍江前往北京的火車1日晚上出發，來自黑河市愛輝區新生鄂倫春族鄉的全國人大代表張慧也一同抵達北京。受訪時，她表示，「路途很順利，北京的天氣相對東北已經很溫暖」。

張慧說，今年準備了關於支持民族地區加快脫貧攻堅的建議，希望能幫助當地經濟健康綠色發展。還帶了鄂倫春族傳統手工藝樺樹皮製品。她說，這是非物質文化遺產，也表達了對幸福生活的嚮往。

根據公告，大陸第十三屆全國人大二次會議，以及全國政協十三屆二次會議，將分別於3月5日和3月3日在北京開幕。3日下午，人大二次會議各代表團將召開會議，推選團長、副團長；審議大會主席團和秘書長名單草案；審議大會議程草案。

▼魏春接受記者采訪。（圖／中新社）

▲▼全國人大代表、黑龍江省齊齊哈爾市公安局禁毒支隊緝毒二大隊大隊長魏春接受記者采訪。（圖／中新社）

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,黑龍江,人大二次會議,魏春

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