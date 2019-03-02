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全國「兩會」倒數1天！政協新聞發佈會2日下午揭幕

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▲▼大陸2019政協發言人郭衛民，他是國務院新聞辦公室副主任。大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在北京人民大會堂開幕,2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,人民大會堂。。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸2019政協發言人郭衛民。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡儀潔、陳政錄／北京－台北聯合報導

首先在全國「兩會」登場的是政協第十三屆全國委員會第二次會議，它於明（3）日下午3點在北京人民大會堂開幕，至13日閉幕發布政治決議。屆時中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會在開幕式進行工作報告。此外，全國政協十三屆二次會議新聞發布會將於2日下午3點召開，中午12點記者隊伍就已經大排長龍。

《新華社》指出，開幕會上，2000多名全國政協委員將聽取和審議不同報告，包括政協全國委員會常務委員會工作報告、政協全國委員會常務委員會上次會議以來提案的工作情況。

此外，3日下午，十三屆全國人大二次會議各代表團召開會議，推選團長、副團長；審議大會主席團和秘書長名單草案；審議大會議程草案。

據悉，外商投資法草案已經通過人大常委會兩次審議，有關提請將於3月5日召開的全國人大二次會議審議。因此，政協9日在進行小組會議時，會討論外商投資法草案。

另外，兩會期間，包括中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等領導人也將「下團組」，參加人大代表團審議、政協界別聯組會討論，與代表委員們共商國是。

►►新任全國政協發言人郭衛民今亮相　擅精準回應「敏感問題」

▼記者早早就來排隊。（圖／中新社）

▲▼政協記者會開幕記者排隊。（圖／中新社）

全國政協十三屆二次會議新聞發布會將於2日下午3點召開。大會新聞發言人郭衛民會向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。《中新社》指出，中午12點左右，參加新聞發布會的記者已陸續前來。目前，記者已在人民大會堂門口排成長龍。

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大

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