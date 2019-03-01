早知談判會破局！《華郵》：金正恩拋「毒藥提議」誘川普赴河內

▲ 川普與金正恩2月27日、28日在越南河內舉行「川金二會」。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

越南「川金二會」28日宣告破局，最終以沒有達成協議的局面草草收場。對此，外媒記者分析，這是北韓領導人金正恩的一大勝利，金正恩極可能是釋出部分訊息，時隔8月就把美國總統川普引誘至越南河內展開二次會談，狠狠擺了川普一道，且早在去年新加波峰會期間就已誤解彼此意向，種下破局因子。

美方宣稱，北韓已承諾暫停核試，且此次會談有取得進展，未來也會持續進行談判協商。但《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）認為，金正恩並未在無核化方面捨棄任何東西，更確保了談判過程延長，讓他能繼續增進國家核武飛彈能力，並拉抬北韓的國際聲望，堪稱金正恩的一大勝利。

「這都在金正恩的規劃內嗎？是他把川普引誘來河內，只為了那些美方永遠不會答應的要求？」羅金進一步指出，許多證據顯示的確如此，「最有可能的情況是，金正恩當時提出『毒藥』般的想法，也就是展現出足夠的靈活性，先讓川普遠赴河內，但同時確保談判失敗。而川普則是直接掉入陷阱，甚至沒有意識到發生了什麼事。」

此外，《衛報》記者伯格（Julian Borger）指出，川普與金正恩早在去年見面的時候，雙方就已產生誤解。當時的聯合聲明提及「朝鮮半島完全無核化」，川普把這句話理解為「北韓單方面完全棄核」，但北韓視此為常規性口號，解讀為朝鮮半島緊張局勢逐步緩和以及階段性多方棄核。

伯格進一步提到，金正恩似乎把川普裝腔作勢的行為當作美方急於達成協議的訊號，讓他以為能夠保留多數武器，同時撤銷對北韓的制裁，並使美國、北韓關係正常化，「這些截然不同的觀點，在河內（川金會）慘痛碰撞。2位領導人這才發現，他們並不是先前腦海中所想的理想夥伴。」