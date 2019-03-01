大毒蛛5分鐘獵殺白老鼠「拖進黑暗中」　史上首見雨林補食全記錄

▲ 黑色大蜘蛛獵殺白色的負鼠。（圖／翻攝自YouTube／University of Michigan）

國際中心／綜合報導

美國密西根大學（University of Michigan）生物團隊長期在安地斯山脈山腳附近的低地雨林研究捕食者與獵物間的相互作用，尤其關注節肢動物與小型脊椎動物間的補食關係。他們日前就在亞馬遜雨林捕捉到一隻將近盤子大小、胃口大開的捕鳥蛛捕食一隻小負鼠的罕見畫面，讓網友直嘆「大自然好神奇」。

該團隊28日在《兩棲動物與爬行動物保育》（Amphibian & Reptile Conservation）期刊上發表論文，詳述15種不同的捕食狀況。團隊成員拉布斯基（Daniel Rabosky）表示，「我們過去都低估這個造成小型脊椎動物死亡的原因。亞馬遜地區小型脊椎動物的死亡數量驚人，而這很可能是由大型蜘蛛和蜈蚣等節肢動物造成的。」

研究人員捕捉到蜘蛛、蛇、蠍子、螞蟻、甲蟲等動物間互相搏鬥的影像與照片，發現其中許多掠食者依靠麻痹性毒液來捕捉獵物，其他掠食者則利用大顎來咬死獵物，取得優勢。每一次的獵食看來都相當殘酷，但蜘蛛在深夜捕食老鼠的畫面卻格外令人震驚。

▲ 影片可能引起不適，請慎入。

該團隊在論文中寫道，「這隻蜘蛛趴在落葉上，抓住負鼠的脖子。」這隻負鼠剛被研究人員發現時還活著，但大約5分鐘後便一動也不動。由影片中可見，巨大的蜘蛛幾乎可以覆蓋住白色負鼠的身軀，慢慢將牠往前拖，接著消失在黑暗中。

美國自然歷史博物館（American Museum of Natural History）哺乳動物學家沃斯（Robert Voss）看過這段影片後證實，這似乎是有史以來第一段記錄下巨型蜘蛛捕食負鼠的畫面。影片上傳短短1天便突破15萬次觀看，網友紛紛留言稱讚研究團隊，「做得好！」