川金未達成協議　陸外交部：解除制裁與無核化應同步考慮

▲川金二會首日晚宴。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

川金二會28日以未達成協議收場，最大主因在雙方對解除制裁的看法不同。對此，大陸外交部發言人陸慷1日表示，解除制裁與推進無核化應同步考慮，「中方一貫主張安理會應根據決議規定，結合半島局勢進展，特別是朝鮮（北韓）在無核化方面採取的行動，啟動有關決議可逆條款的討論，按照同步對等原則，對制裁措施作出相應調整。」

▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／視覺中國）

陸慷指出，中方注意到，朝美領導人在第二次會晤之後，朝美雙方就解除對朝制裁問題的表態。儘管朝美雙方在這一問題上看來還有些分歧，但雙方都認為解除制裁是半島無核化進程的重要組成部分，應當同步考慮，一併解決，這是應當抓住的公約數。

陸慷強調，中方一貫主張安理會應當根據決議的規定，結合半島局勢的積極進展，特別是朝鮮在無核化方面採取的行動，啟動有關決議可逆條款的討論，按照同步對等原則，對制裁措施作出相應調整，「在當前形勢下，中方真誠呼籲有關各方能夠本著建設性態度來看待這一問題，共同為全面解決半島問題作出積極努力。」

陸慷還說，實現半島無核化和持久和平這是大勢所趨，也是國際社會的普遍期待，經過各方的共同努力，通過對話政治解決半島問題這個大方向已經非常明確，也就是要實現完全無核化，同時建立半島和平機制，「我們希望朝美雙方能夠繼續對話，相向而行，在相互尊重的基礎上，切實照顧彼此合理關切，推進半島問題的政治解決進程，中方也會為此發揮建設性作用。」