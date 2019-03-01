228第2天　宜蘭省道車流相對舒緩

▲▼228連續假期第2天，宜蘭相較於2月28日同時段，車流相對舒緩。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

228連續假期第2天，宜蘭、花蓮地區天氣晴時多雲，宜蘭1日清晨6時起南下車潮增加，截至上午9時，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向車流量為2千331輛，東澳往蘇澳方向為539輛，尖峰小時量達577輛，相較於2月28日同時段，車流相對舒緩，整體而言，蘇花改隧道除車多時段車速約40至50公里以外，其他時段可維持50至60公里速度。

公路總局第四區養工處交控中心表示，考慮1日宜花地區氣候穩定，在上午一波南下尖峰後，預估中午以後地區遊憩旅次逐漸增加，因應南來北往繁忙交通，該中心將持續全天候24時監控，依車流狀況動態調控蘇澳、東澳及南澳號誌，宜蘭縣警察局交通隊及蘇澳分局亦全力配合交通疏導，以維護道路暢通及守護行車平安。



交控中心說，連假第2天返鄉出遊活動頻繁，其中武陵農場適逢櫻花祭活動，遊客眾多，該中心將持續協助發布相關資訊，提醒用路人提早規劃行程、避開車潮。

再次呼籲用路人出發前請做好車輛安全檢查，並參考路況資訊、遵照人員指揮循序漸進，切勿路邊違規停車或任意超車以免影響車流續進與安全。進入隧道後請開啟大燈，遵循速限並保持安全間距。

蘇花改各項行車安全須知及行車管制規定請至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，並隨時注意收聽廣播訊息，公路總局敬祝大家行車平安！