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徵召韓國瑜？吳敦義、周錫瑋齊喊：讓最強候選人出線

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▲▼ 韓國瑜再開砲　訂單不會自己掉到禿頭上 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲ 吳敦義與周錫瑋齊聲喊讓最強喊候選人出線，為徵召韓國瑜投以想像空間。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選機制以七三制底定，日前主張兩階段初選、同時宣布參選2020總統的前台北縣長周錫瑋1日在臉書貼文表示，現在的初選制度是「選擇題」，不是「是非題」，不是拘泥遵守僵化的制度，無法讓「最強的候選人」出線，制度就是錯的。

國民黨在歷經全民調、全黨員、仿美式與民調黨員票各半等提議爭議後，日前中常會決定按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。不過，對於是否有可能徵召民調高的高雄市長韓國瑜參選，國民黨主席吳敦義1日出席活動受訪時鬆口，「反正保留一線機會，但是要極為慎重，國民黨是要求勝啊」。

吳、周的說法，似為徵召韓國瑜參選2020總統，投以無限想像空間。周錫瑋說，選舉最重要的是贏得全勝。2020總統和立委選舉會是「母雞帶小雞」效果。最強的總統候選人才能帶旺立委選情。

周錫瑋說，國民黨不可以有「頭過身就過」的幻想面對整合完成、奧步連連的民進黨，面對獨領風騷、蓄勢待發的柯文哲，2020會是最艱難的一仗。勝選要靠真心團結和士氣信心，沒有同心的團隊是無法勝選的！他只有一個目標～國民黨一定要鸁！國民黨一定要「最強總統候選人」！

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關鍵字：吳敦義,王金平,朱立倫,2020總統大選,2020

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