不實廣告最高罰200萬！內政部擬修選罷法　徐國勇：不只因為選舉

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對不實廣告，內政部預告要修正選罷法，若候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，媒體經法院裁定違反，最高處新台幣200萬元罰鍰。內政部長徐國勇27日受訪時表示，法國已經有相關立法案例，嚴防假消息不單是因為選舉，各國都有共識要防堵不實廣告。

內政部擬修法，徐國勇解釋，其他國家已經有相關的修法案例，法國還經過憲法法院，都是合乎憲法的，「這個可以避免選舉不實廣告，等到不實廣告被證明了，選舉都結束了，受到的傷害無從恢復」，他指出，法國認為48小時內可以聲請法院來判定廣告是否不實、需要下架，「我們參照法國，正在徵求各界意見」。

徐國勇強調，針對假新聞修法不單是為了選舉，還有很多社會事件因為假新聞造成人命死傷，救災上也會受到影響，所以是全世界都有共識要防堵不實廣告。記者追問，為何是罰媒體，而不是處罰背後消息來源，徐國勇說，並不是要罰媒體，媒體只是有查證義務，要知道是誰給你刊登廣告的，「我們不是針對媒體，大家不要誤解」。

針對選罷法修法，徐國勇解釋，「選罷法我們送到立法院的是有關有人因為賄選而逃亡，結果經過追訴時效之後，回來又可以選，這個漏洞我們要彌補，監察院當時糾正案裡有提出這個不合理要修法，我們是根據監察院修正案所以修正。」