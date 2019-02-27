可惡！夫妻下車抱女兒秒被撞飛　醉男趕續攤辯：擋風玻璃霧霧的

▲何姓夫妻當時準備從白色轎車抱小孩下車，卻慘遭酒駕林男撞飛。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

26日晚間9點多，曾有酒駕前科的林姓男子與友人把酒言歡後，駕車行經霧峰區草湖路上，直撞路旁準備返家的一對夫妻，當時夫妻打開後車門正要抱小孩下來，造成何姓丈夫多處擦挫傷，張姓妻子腰椎骨折等；何男妹妹怒在臉書指控林男事後竟先叫里長出面而不是打119，更向警辯稱「擋風玻璃霧霧的看不清」才撞上人；經警查，林男酒測值達0.61毫克，案依公共危險罪送辦。

▲▼肇事林男疑似車速過快，連車門都撞歪了。



霧峰警分局成功所所長林振傑表示，26日晚間9點35分，46歲林姓男子與友人喝了3瓶500ml的台灣啤酒後，載著妻子離去再續攤，行經草湖路437號巷弄前，直撞在路旁剛停好車的何姓夫妻，因當時夫妻2人打開左後座車門將小孩抱下車，但林男疑似車速過快，直接從後方撞上，2人緊急送醫，何男傷勢較輕，需待進一步斷層檢查，而張女腰椎骨折、左半邊無知覺且無法出力，待觀察中考慮手術。

據警查，肇事林男住在北區，2年前也曾因酒駕被警取締，而此次酒駕後更向警辯稱「因擋風玻璃霧霧的看不清楚才撞上人」，荒唐理由讓警聽了也不禁搖頭。

▲何男妹妹痛心發文，希望政府能夠嚴懲酒駕。



何男妹妹憤怒在臉書社團《大里人聊天室》PO文指出「究竟還要多少無辜的人政府才會注重酒駕，就在我自家門口（草湖路），我的哥哥、大嫂剛下車就被撞飛...」，指出肇事駕駛酒測超標、車速過快，事發後還意圖移車，更先打電話向里長求救而不是叫救護車。

對於林男意圖移車、先致電給里長求救，警方表示，因當時到場見2車已擦撞，有無意圖移車並不了解，另外里長剛好住在事發現場附近，到場時間里長已在場關心，並無干涉警方；該名里長也透過臉書發聲「自己痛恨酒駕，純粹他人請託到場了解，自己沒干涉警方、也沒替肇事林男說情。」隨後，何男妹妹也澄清，「當下里長有關心患者、請把大家把重點放在酒駕上」並對里長表達歉意。