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影／盡量迴避！彰化今晚也送肉粽　11點出喪家「全路線曝光」...鄉民驚：好長

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記者黃君瀚／綜合報導

本站今（27）日上午報導〈新竹今晚「送肉粽」〉，文中指鹿港地區較常聽到的送肉粽儀式，晚間將在竹北鬧區出現，引來鄉民正反意見熱議。根據《ETtoday新聞雲》最新掌握消息，彰化縣永靖鄉今晚也要送肉粽，預計11時離開喪家，從永福路一段送至西濱肉粽出海口，「盡量迴避該路線，並（避）免沖煞。」

送肉粽／地點彰化縣線西鄉。（圖／黃呈勇道長提供）

▲送肉粽儀式通常選在深夜舉行。（圖／黃呈勇道長提供）

今日下午多位彰化網友在臉書社團《永靖家園》、《彰化人大小事》等處轉傳送肉粽消息，指來源是永北村村長辦公處，晚間9時開始舉行儀式，深夜11時出發，途經永福路、西門路、瑚璉路，後經快速道路至西濱送出海。

文中提醒，請彰化民眾在這段時間內盡量迴避該路線，避免沖煞。另外有網友貼心查找了沖煞生肖，供鄉民參考，「今日沖：牛。時沖：蛇、馬。」

227送肉粽路線（圖／翻攝彰化人大小事）

▲彰化縣永靖鄉2月27日深夜送肉粽。（圖／翻攝彰化人大小事）

文章貼上網，在地人討論相當熱烈，有人擔心、有人看戲，「我剛好住在永靖旁邊」、「大家趕緊揪團來去看熱鬧」、「最近看完粽邪，好看」、「需要幫忙嗎」、「能給跟和學習嗎」、「這路線好長」。

另有一派鄉民感到納悶，表示只知道送肉粽來自鹿港，但以前南彰化似乎根本就沒有這習俗，沒想到現在資訊流通發達，反倒彰化縣內各個鄉鎮都加入送煞行列，「現在好像沒送就有問題一樣」。

▲▼影片直播！鋸籃球架「送肉粽」引吊死鬼出海　300人跟押燒稻草人。（圖／翻攝林茂賢臉書）

▲送肉粽儀式。（圖／林茂賢授權提供，下同）

據了解，送肉粽習俗盛行在彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，如果死者是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，謀害陽世生人性命，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，將其上吊的橫梁、樹枝鋸下，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊的無量大海祛煞。

另外，本站報導送肉粽有7大禁忌，分別是：海邊東西別亂撿（可能是相關物）、參加不能戴項鍊（類似上吊意象）、過程中不能脫隊（以免被煞氣跟）、沿途不能叫姓名（以免被煞氣跟）、住家不能開門窗（以免煞氣竄入）、回程不能轉頭看（以免被煞氣跟）、先去拜拜再返家（以免被煞氣跟）。

►「新竹送肉粽」7大禁忌別碰！少年硬闖隔天被帶走…一圖看懂2小時流程

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