「利用我們痛苦達到目的」　徐世雄：228家屬絕不支持柯文哲

記者楊亞璇／台北報導

二二八72週年，總統蔡英文、台北市長等人出席228事件中樞紀念儀式，同場的受難者家屬徐世雄受訪批評，柯文哲是投機份子，「利用我們痛苦達到目的」，將發起二二八家屬不支持柯文哲的運動。

徐世雄說，二二八家屬不支持他，且要發動二二八家屬不支持柯文哲的運動，柯文哲違背二二八家屬精神，違背台灣的精神、價值，他不應該看不起台灣、唱衰台灣，「他只是一個投機份子」。

徐世雄舉例，柯文哲說如果中共打過來我們不能撐兩天，但他認為，台灣的軍事實力夠，絕對有能力保衛台灣，「中共沒有想像中那麼厲害，我們台灣人要站起來。」

此外，柯文哲日前以強盜要搶銀行，卻沒有看到警察在旁邊比喻美中台關係，徐世雄嗆說，「他亂講！他把中共當作警察是非常不倫不類的想法」。徐世雄說，「傷害台灣人的心太大了，我們受不了，我們整個二二八家屬受不了，要發動不支持柯文哲運動」，柯文哲沒有中心是想，二二八家屬絕對不能支持他。

而柯文哲又稱600萬人遭屠殺是猶太人最大宣傳，徐世雄對此痛批，「他都是投機，利用我們的痛苦達到他的目的」，非常不好，沒有道德，柯文哲已經偏離了台灣價值。

▲228家屬徐世雄表態不再支持柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

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