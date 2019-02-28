記者喊「選總統？」　蔡英文轉頭笑柯文哲：怎麼都你的問題

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、台北市長柯文哲28日一同出席228事件中樞紀念儀式，在進場時媒體喊話追問柯文哲「要不要選總統？」蔡英文則笑著轉頭對他說，「怎麼都是你的問題？」此時柯文哲回頭看著記者們，一度未注意腳步踉蹌了一下。

蔡英文與柯文哲下午同台出席228事件中樞紀念儀式，在2時20分時，蔡英文抵達會場，柯文哲在下車處等候，隨後一起步行進入會場；而採訪記者於一旁守候，並喊話追問時事問題，「柯市長，要不要選總統？」本來他都未有回應，此時蔡英文笑著回頭對他說，「怎麼都是你的問題？」

此時，柯文哲一度未注意腳步踉蹌了一下；針對記者的提問，他未有其他回應，一行人快步進入會場入座後，儀式也隨即開始。

▼228中樞紀念儀式，台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌陪同蔡英文總統抵達。（圖／記者林敬旻攝）



▲228中樞紀念儀式，台北市長柯文哲被記者問「要不要選總統」時的表情。（圖／記者林敬旻攝）



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