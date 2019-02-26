為農漁民拼經濟　謝陣營：謝龍介的目標就是讓大家過好日子

▲國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞表示，謝龍介的目標很明確，就是讓大家過好日子。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨傾全黨之力對謝龍介火力全開，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞表示，民進黨已徹底反省了嗎？由中央對韓國瑜一連串的酸言酸語，甚至「卡韓」以至最近的「土包子」事件，看得出民進黨反省了嗎？謝龍介的目標很明確，就是讓大家過好日子。

黃淑貞指出，蔡政府上任後說好實質周休二日，但根本沒有實質周休二日，前勞動部次長郭國文修成一例一休，這是大家所周知，也是民進黨該檢討反省的，不要再騙人民了。

黃淑貞認為，民進黨深怕台南綠營長城被撼動，傾全力固盤，為郭國文拉票，代表著多數選民看穿民進黨的謊言，以及對蔡政府施政的失去信心，這陣子高雄市長韓國瑜與謝龍介，為了拚經濟所做的努力，鄉親有目共睹，謝龍介的民調持續加溫中，是選民對謝龍介的鼓勵與鞭策，謝龍介會繼續努力為農漁民及勞工拚經濟，目標就是大家的生活更好。

黃淑貞說，天公疼憨人，只要肯努力，神明都看得到給予庇佑，謝龍介到麻豆代天府參拜，感受到鄉親的熱情支持。謝龍介對自己多年來，為農漁民建立及打開產銷平台更加深信心，相信神明一定會保佑大家發大財。