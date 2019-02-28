2男戴「V怪客面具」嚇童：要上車嗎？　竟是想學YOUTUBER

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區2名學童，28日下午4點多放學返家經過四維、文化二路口時，突然看到汽車內有2名戴「V怪客面具」的男子，向他們說「車上有WIFI，要不要上車啊？」讓小孩子嚇得趕緊逃跑，父母上網PO文提醒居民要小心，警方發現後主動偵辦火速逮捕2名惡作劇男子，他們供稱只是一時無聊想模仿YOUTUBER嚇人，訊後依照妨害自由罪嫌送辦。

▲男子戴上V怪客面具嚇人，落網稱是想學YOUTUBER。（示意圖／電影劇照）

一名家長在臉書社團《林口大家庭》PO文，指稱在當天下午4點多，家裡小孩跟同學放學時，在路口遇到一輛汽車有2位戴面具的男子，說「車上有Wi-Fi要不要上車」，還好小孩跟同學趕緊跑走，直到晚上才聽小孩提起這個事件，希望林口居民多加留意，小朋友盡量結伴同行。

林口警分局第一時間網路巡查發現，隨即調派警力前往調閱監視器並埋伏，不到2小時就火速逮捕17歲駕駛黎姓少年、副駕張少，以及坐在後座的19歲古姓男子返回派出所釐清；嫌犯供稱是因為想模仿YOUTUBE影片惡作劇隨機嚇人，不料卻弄巧成拙，至於惡作劇用的「V怪客面具」以及塑膠棒球棒已經丟下東林橋下，對於自己行為相當懊悔。

警方表示，第一時間也聯繫被害人到案，並在網路上說明澄清，避免民眾恐慌；由於家長有提告，全案訊後依照妨害自由罪嫌移請新北地檢署偵辦。

▼嫌犯躲在車內戴V怪客面具嚇路過學童。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼嫌犯稱面具已經丟下橋。（圖／記者陳豐德翻攝）



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