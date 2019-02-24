賣場長期佔位！神秘黑車「停成霧灰色」積6年土　民眾經過…一看下場笑噴

▲黑色轎車長期佔賣場停車位。（圖／翻攝自林口大家庭）

網搜小組／綜合報導

大賣場通常都會附設停車場，讓開車前來採購的民眾使用，林口家樂福卻有一台黑色轎車長期佔位，而且因為車子都沒有被移動，車身上堆滿厚厚的一層灰。沒想到這台車一「佔」成名，許多當地民眾乾脆把它當留言板，紛紛「到此一遊」。賣場對此也無計可施，警方則建議可提起民事訴訟，討回停車格權利。

「要有公德心啊～別把賣場停車場當自己停車場」，一名男網友上月底在臉書公開社團《林口大家庭》PO照，只見照片主角正是該台黑色轎車，光從擋風玻璃、引擎蓋就可以看出它被長期置放在這，因為塵土已經堆到讓車身變成霧灰色。

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長期霸占車位，讓路過當地民眾也看不下去，紛紛動手在車上畫畫，留下各種不雅圖案和文字，像是「到此一遊」、「107.8.18你還在」、「102年至今」。各種留言讓原PO笑噴「#停車看到這輛車狂笑不停」，其他網友則紛紛留言「確定車主還在嗎」、「難道車主還在逛賣場嗎」、「已經變成地標了」。

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▲這台車……已經變留言板了吧？（圖／翻攝自林口大家庭）

也有人表示「這台已經停好幾年了」、「6年是一定有的，6年前就看過他了，輪胎還沒氣」、「女友林口人我彰化人，剛交往時有看到，今年交往第6年還在」、「他應該是在還沒蓋車牌辨識系統的時候就停在那了，一直停免費的」。有網友好奇「感覺停車費破萬了」，另一人則回答「我上次逛一逛也好奇累積多少，但是去輸入已經找不到資料了」。

雖然有人認為這台是贓車，馬上有網友打槍這個說法「查過車牌非贓車」；其他也紛紛猜測「會不會其實車主已經……」、「這台放很久了他是不是為了躲銀行拖車」、「難道車主忘了」、「這停超久了，感覺不是被偷就是車主被滅門了」。

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