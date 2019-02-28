9歲童被狗舔後「染狂犬病」亡　全村「撲殺16隻狗」60隻打疫苗

▲河南9歲童患狂犬病死亡。（圖／翻攝梨視頻）

大陸中心／綜合報導

河南省新鄉市日前發生一起男童被狗舔後，因狂犬病發死亡的案例，引發熱烈討論。衛輝市畜牧局防檢科任科長表示，「依據民願，撲殺16條狗，對60隻狗施打狂犬病疫苗。」

衛輝市疾病預防控制中心流行病科張姓負責人指出，這已是當地四年來第3起病例，「原來只是想給大家一個提醒，沒想到引起這麼大的反應。」

張姓負責人說，該名男童小楠（化名）曾透露2次可疑經歷，一次是2018年5月遭小狗咬傷；一次在2018年12月30日被小狗舔舐傷口，兩次均未及時告知家長，進行通報。2月7日，小楠出現怕風、畏光等症狀，2月10日症狀加重，並出現上肢麻木、痙攣與狂躁等症狀，送醫後確診狂犬病；2月12日，小楠死亡。

▼ 河南9歲童患狂犬病死亡。（圖／翻攝梨視頻）

張姓負責人稱，2月11日下午，疾控中心接獲病例通報，前往小楠就醫醫院進行病學調查，負責醫生向她說明，調查後發現小楠手指上有個已癒合的傷口，「就兩個點，看上去有點像牙印」，與小楠進行確認後，得知他曾在爺爺家遛狗時，遭小狗抓傷。

她說到，14日到是發村莊進行流行病學調查時，還看到據稱曾舔舐小楠傷口的小狗，「這表示這條被懷疑有狂犬病的狗沒有在『舔男童傷口』後10內死亡，而是又存活2個多月。」

此外，衛輝市畜牧局防檢科任姓科長表示，工作人員在22日趕到事發村莊處置，但找不到前述小狗。該村村委會成員及村級動物防疫員協助尋找，至今未找到。有村民反映，由於該村臨近公路，過往車輛較多，時常有小動物被車輛撞死，涉事犬隻可能已被撞死。他說明，目前已徵得村民意見，透過具有相關處理資格的動物醫院，對事發村莊進行所有犬隻處理，「依據村民意願，我們對60隻狗施打狂犬病疫苗、16隻狗進行撲殺。」

▼ 衛輝市畜牧局到該村莊勘查。（圖／新華社）

▼醫生正替狗施打狂犬病疫苗。（圖／新華社）

科普博主嚴家新分析，依國際相關學術界公認的狂犬病「十日觀察法」原理，具有狂犬病的狗本身無法存活超過10天。而依公開消息說明，與小楠有第二次可疑接觸的小狗，在「肇事」後一個多月仍然活著，且得病小狗不可能「溫柔的」舔舐小楠傷口，「這些問題就可以將第二隻小狗的嫌疑排除，而把被小狗舔傷口，就狂犬病發死亡，有標題黨的嫌疑。」

▼嚴家新在微信上創立的傳染病諮詢官方帳號。（圖／翻攝自微信／獨輪車上的博導）

依照世界衛生組織官方網站的資料，與疑患狂犬病動物的接觸類型依程度可劃分為三類：1.觸摸或餵食動物，動物舔觸的皮膚完整，接觸後無需採取預防措施、2.輕咬裸露皮膚，或無出血的輕微抓傷或擦傷，需要立即接種疫苗並對傷口進行局部處理、3.一處或多處穿透性撕、咬、抓傷；動物舔觸的部分有傷口；動物舔觸的部分，黏膜被唾液沾染；與蝙蝠有接觸，應立即接種疫苗，並注射狂犬病免疫球蛋白。