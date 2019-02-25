有房不去住！半癱媽帶4孩在街上乞討　警踢爆：她一天賺近萬

▲婦人帶著4名小孩上街乞討，小孩就直接躺在地上。（圖／翻攝自大陸梨視頻網站）

大陸中心／綜合報導

中國大陸河南周口市近來出現一名43歲女子，帶著4個孩子一起在街上乞討，不少路人見狀熱心提供善款，如今卻爆出，當地政府其實已經幫這一家人蓋房提供居住，但他們乞討一天可以賺人民幣1000元至2000元（約台幣4 585至9170元），所以寧願在街上乞討而拒絕入住。

這名婦人稱自己來自扶溝縣，因為中風導致半身不遂，與70歲的丈夫一共生下8名孩子，其中4孩子暫時寄養在太康縣的祖父母家，另外4個孩子則帶在身邊，從20日開始帶著他們一起上街乞討，最大的才6歲，最小的3歲。

從影片中可看到，婦人帶著孩子在人車來往頻繁的路旁乞討，有的孩子還直接躺在路中央，畫面看起來十分危險，不時可看到有好心人上前捐錢或是提供吃的，還有救助站工作人員上前，苦勸他們到救助站接受幫助，卻被婦人一口回絕，其子還向路人嗆聲，「俺（我）走不走礙你啥事，這是公家的地方，又不是你的地方！」

城管後來趕到後無奈表示，當地政府為了幫這一家人，在對方老家蓋了房子，連鍋碗瓢盆、油鹽醬醋都買好了，但女子不想在家待著，成天帶著孩子在路上乞討，也不讓孩子們去上學。而當城管勸家長要讓孩子們上學時，2人卻只回，「上學是小事」要繼續在街上乞討。

▼男童被問為什麼不去救助站，還回嗆路人。（圖／翻攝自大陸梨視頻網站）