　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

9歲童被「狗舔手傷口」患狂犬病！發作「喝水像被掐」　6天後身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 河南9歲童患狂犬病死亡。（圖／翻攝梨視頻）

▲ 男童手上傷口遭犬隻舔過而罹患狂犬病。（圖／翻攝梨視頻，下同。）

大陸中心／綜合報導

如果與可愛的狗狗玩到受傷時，仍要小心得到狂犬病。河南衛輝市一名9歲男童在去年12月底時，不小心在跟犬隻玩耍的過程中，被舔舐到傷口，但他因為害怕家長責罵，所以一直隱瞞實況。不幸的是，經過40天之後，男童於7日陸續出現犬病症狀，並在12日當天身亡。

根據《梨視頻》報導，在2018年5月至6月期間，化名小楠的男童在曾祖父家中與小狗玩耍時，不小心被抓傷手指，接著他在同年12月30日，與另外一隻小狗玩耍時，又被舔拭到同一個傷口，但害怕家長責罵的他，2次皆未告訴家長狀況。結果7日春節期間，小楠陸續出現怕風、怕水、怕光、怕聲等症狀，並在10日出現更嚴重病況，像是雙上肢麻木，伴有躁狂、興奮、四肢痙攣等。

▼ 小楠全身不舒服地在病床上來回滾動。

▲▼ 河南9歲童患狂犬病死亡。（圖／翻攝梨視頻）

值得注意的是，當時家長把小男送至新鄉醫學院第一附屬醫院治療時，他曾向醫生透露，剛開始發病時「感覺螞蟻在爬」，之後吃飯要喝水時「就像有人掐我脖子」。不幸的是，在搶救2天後，小楠仍於12日身亡。對此，醫師李樹軍表示，狂犬病潛伏期一般為1至3個月，期間不會有任何症狀，也沒有診斷方法，但是只要發病，通常6天內就會死亡，死亡率為100％。

根衛輝市疾病控管中心據調查，當地村莊16戶家庭中，一共飼養17隻狗，而小楠家中曾先後飼養過2隻當地土狗，其中抓傷男童的狗已經死亡。

ET快訊
潛入救援！「穩鵬號殺人喋血」船員全救出　剩凶嫌在船上
冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃急凍　「全台變天」冷3天

關鍵字：河南,小楠,狂犬病

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲童被「狗舔手傷口」患狂犬病！發作「喝水像被掐」　6天後身亡

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

廣州成衣廠開「月薪7萬」…仍招嘸人！專家直指這2關鍵原因

佔路肩堵救護車！她下跪「求司機讓道」猛磕頭30分鐘…爸爸送醫亡

習近平會沙國王儲　盼兩國加快簽署「一帶一路」倡議

福建高院推「惠台59條」　進一步保障台胞合法權益

上海市沙海林主持對台工作調研　落實台商權益保護

食宿往返機票全免！福州台商協會揪200台生　暑假登陸實習

不會翻頁操作麻煩 寫字機器人效果欠理想 湧現退貨潮

兩會後習近平定「兩制」台灣方案　陸學者：會與香港不同

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

9歲童被「狗舔手傷口」患狂犬病！發作「喝水像被掐」　6天後身亡

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

廣州成衣廠開「月薪7萬」…仍招嘸人！專家直指這2關鍵原因

佔路肩堵救護車！她下跪「求司機讓道」猛磕頭30分鐘…爸爸送醫亡

習近平會沙國王儲　盼兩國加快簽署「一帶一路」倡議

福建高院推「惠台59條」　進一步保障台胞合法權益

上海市沙海林主持對台工作調研　落實台商權益保護

食宿往返機票全免！福州台商協會揪200台生　暑假登陸實習

不會翻頁操作麻煩 寫字機器人效果欠理想 湧現退貨潮

兩會後習近平定「兩制」台灣方案　陸學者：會與香港不同

世界最稀有鹿寶寶誕生！和台灣梅花鹿同款斑紋　坎坷命運也幾乎相同

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理　快來一杯為自己充電

國民放棄哈波　老闆：我們不在癡癡等待，祝他順利

台海若開戰…小英總統「我們承受第一波」　蘇揆：剩一隻掃帚我都跟你拼！

日本研究：女生真的香香的！　青春期最香「35歲以後體香消失」

最近收入低…黃鐙輝仍包「破萬大紅包」給曾子余！　看他一笑：值得

關曉彤一聽到「鹿晗」表情秒切換！　傻眼2秒…嬌羞笑開了

點亮府城中西區　南市「中國城暨運河星鑽區段徵收區」3月完工

JK羅琳：哈利跟妙麗才是天生一對！但在感情中，快樂比適合更重要

法官狂讚！刑法累犯一律加重本刑1／2宣告「違憲」　背後原因曝光

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發..

廣州成衣廠月薪7萬　仍招嘸工

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4..

河北無用愛迪生　廢到擁300萬..

杭州房東21坪套房月租1.8萬..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

陸推全球首個AI女主播！預計播..

空姐陷裸照門風波　擺脫陰影秀婚..

電梯內非禮女子！色狼遭踢蛋撞臉

兩制台方案　陸學者：會與港不同

逆歷史潮流而動 國台辦回應陳明..

紅了就不上班！他跳河溺死後爆紅

路上撞陌生男！她驚見手臂出現小..

更多熱門

相關新聞

闖機車道被阻　暴力女折彎警察手指

中國大陸河南開封一名31歲女騎士因為交通違規被攔下，竟然和交警大發脾氣抗拒執法，甚至出手將對方的一根手指掰折，左手小拇指竟然向外折45°。

12歲女童開學被母罵　跳32樓亡

花蓮鼬獾狂犬病多　全國110起病例花蓮占近5成

遭性侵後墜樓　屍被車輾偽造事故

狂犬病例漸北移　光復鄉鼬獾陽性反應

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有感急凍

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發6天後亡

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

買鹹酥雞！視線全盯長髮妹「2顆球」

曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜

即／穩鵬號船員全救　剩凶嫌在船

被虧變胖！瑤瑤「超兇自拍」：還是挺可以吧

KID認了首度缺席《玩很大》！

ITZY藝智「出道前軟萌照」曝光

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面