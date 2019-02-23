9歲童被「狗舔手傷口」患狂犬病！發作「喝水像被掐」　6天後身亡

▲ 男童手上傷口遭犬隻舔過而罹患狂犬病。（圖／翻攝梨視頻，下同。）

大陸中心／綜合報導

如果與可愛的狗狗玩到受傷時，仍要小心得到狂犬病。河南衛輝市一名9歲男童在去年12月底時，不小心在跟犬隻玩耍的過程中，被舔舐到傷口，但他因為害怕家長責罵，所以一直隱瞞實況。不幸的是，經過40天之後，男童於7日陸續出現犬病症狀，並在12日當天身亡。

根據《梨視頻》報導，在2018年5月至6月期間，化名小楠的男童在曾祖父家中與小狗玩耍時，不小心被抓傷手指，接著他在同年12月30日，與另外一隻小狗玩耍時，又被舔拭到同一個傷口，但害怕家長責罵的他，2次皆未告訴家長狀況。結果7日春節期間，小楠陸續出現怕風、怕水、怕光、怕聲等症狀，並在10日出現更嚴重病況，像是雙上肢麻木，伴有躁狂、興奮、四肢痙攣等。

▼ 小楠全身不舒服地在病床上來回滾動。

值得注意的是，當時家長把小男送至新鄉醫學院第一附屬醫院治療時，他曾向醫生透露，剛開始發病時「感覺螞蟻在爬」，之後吃飯要喝水時「就像有人掐我脖子」。不幸的是，在搶救2天後，小楠仍於12日身亡。對此，醫師李樹軍表示，狂犬病潛伏期一般為1至3個月，期間不會有任何症狀，也沒有診斷方法，但是只要發病，通常6天內就會死亡，死亡率為100％。

根衛輝市疾病控管中心據調查，當地村莊16戶家庭中，一共飼養17隻狗，而小楠家中曾先後飼養過2隻當地土狗，其中抓傷男童的狗已經死亡。