影／韓國瑜森77！陳吉仲挨轟「沒水準」　親自南下高雄4字回應

記者許展溢／台北報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬跟當地業者簽下億元合作訂單，昨（27日）因農委會主委陳吉仲一句「那是去年就有的通路」，氣得韓國瑜怒批「當我是個屁」、「惡鬥延伸到國外還在搞」、「沒水準」。陳吉仲今（28日）到高雄旗山關心蕉農表示，對韓國瑜的反應「出乎意料」。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝陳吉仲臉書直播畫面）

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媒體問韓國瑜對此事很生氣，陳吉仲說，昨天立院質詢是委員問到外銷平台，就是把去年既有在新加坡的通路銷售金額、品項說明，沒有意料到他會有這樣的反應，農委會很樂意看到所有農民團體、各縣市政府把農產品賣出去。

陳吉仲表示，農產品外銷成績去年為20年新高，今年要再增加，有2種方法，就是要在既有通路擴大，及在新興市場抓訂單，非常謝謝韓國瑜去簽訂單，非常希望大家一起把農產品賣出去，只是韓國瑜的反應出乎意料。

另外，台中市長盧秀燕建議陳吉仲應該前往接機，對韓國瑜釋出善意並道歉，陳吉仲表示，今天人在高雄是因為，今年暖冬已經影響許多農產品，重點是韓國瑜若要到國外找訂單，回來是要照顧到農民，同樣農委會今天南下就是要處理農民問題，有機會也很樂意向韓國瑜說明外銷平台。至於是否會不會在高雄等韓國瑜回來，陳吉仲則沒有正面回應。

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