影／韓國瑜更上層樓選總統？李佳芬狂搖頭：NO！

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬爭取訂單，誓言要幫高雄發大財，不過，外界仍然關注他是否要角逐2020總統大位。對此，韓國瑜夫人李佳芬在面對媒體訪文時明確表態，她搖頭直接回答：「NO！」

▲李佳芬回應韓國瑜是否參選2020，回答「NO」。（圖／翻攝東森新聞）



國民黨27日拍板定案總統初選方式將以「七三比」為主，正在出訪的韓國瑜被問及是否參選總統，首度鬆口回應「目前人在新加坡，不適合討論，一切等回到台灣再說。」而陪同出訪的李佳芬也被追問，是否希望韓國瑜「更上層樓？」她連忙搖頭說「NO！」之後將嘴巴閉緊，微笑面對媒體不願再多談此事。

至於韓國瑜和農委會主委陳吉仲因為海外訂單「隔空槓上」，媒體問李佳芬有沒有給韓國瑜一點安慰，李佳芬表示，會安慰他，也說「又不是我惹他」，她也幫忙緩頰，「這些對他來講只是感觸多了，他只是擔心訂單夠不夠」。

另外，陳吉仲狂酸「外銷訂單都是既有的通路」，韓國瑜27日在新加坡舉行的觀光記者會中也首度回嗆「不管是現在在國外打拚搶訂單，或是之前在北農4年，對陳吉仲來講都是無效的，我韓國瑜在陳吉仲眼裡像個屁！」韓國瑜原本打算享用高雄飯店業者帶來的烏魚子，也因陳吉仲一席話動怒，憤而離開現場。

▲李佳芬回應韓國瑜是否參選2020，回答「NO」。（圖／翻攝東森新聞）

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