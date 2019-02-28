中美貿易「休戰期」延多久？　美貿易代表署：另行通知為止

▲美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

第七輪中美貿易談判結束後，美國總統川普24日在推特上宣佈延長原定於3月1日終止的貿易「休戰期」。外媒報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）昨（27）日到國會作證表示，正偱法律程序實施暫緩加徵關稅計劃。美國貿易代表署（USTR）隨後發表聲明，暫停提高關稅計劃，「直至另行通知為止」。

▲美國總統川普將推遲上調大陸商品關稅。（圖／路透）

《香港01》報導，USTR聲明指出，中美原定暫停貿易戰90日直至3月1日，美方表明如果雙方無法在「死線」（deadline）前達成協議，美國會對2000億美元（約6兆新台幣，下同）的中國貨關稅稅率從10%提高到25%。

報導稱，根據總統（川普）的指示，美國貿易代表辦公室將於本周在聯邦公報上發佈通知，華府將正式暫停調升2000億美元大陸貨品關稅的計劃，直至另行通知為止。

《華爾街日報》指出，「美國總統川普將推遲上調中國商品關稅」，理由是他認為中美兩國就智慧財產權和技術轉讓等問題的談判取得實質性進展。川普在推特中表示，取得進展的問題涉及智慧財產權保護、技術轉讓、農業、服務業、匯率和其他很多問題，但沒有透露任何詳情。

▲第七輪中美貿易談判上，劉鶴與陸方代表團成員。（圖／路透）

對此，美國商會執行副會長布蘭特（Myron Brilliant）曾透過聲明表示，延期可以促使兩國政府達成一項具有可持續性的雙邊協議、解決美國關於市場准入及結構性改革的關切，那就是值得的。

川普在第七輪中美經貿高級別磋商結束後，除表示將推遲原定3月1日對陸提高關稅的計畫，也提出「川習會」有望在 3 月下旬於佛羅里達州的海湖莊園重聚，外界分析，近期中美達成貿易協議的可能性大增。

