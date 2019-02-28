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美國國鐵撞樹卡36小時　200旅客困雪地只好打牌殺時間

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▲▼脫困的旅客在下車後露出笑容。（圖／達志影像／美聯社）

▲脫困的旅客對著鏡頭展現獲救的欣喜。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國西岸時間24日傍晚一列國鐵（Amtrak）火車行駛奧勒岡（Oregon）途中，撞上一顆倒塌於鐵軌上的大樹，且因天氣狀況不佳，列車兩側堆積了高達2至3英尺高的雪，183名旅客與十多位乘務人員受困雪地36小時。太平洋鐵路公司在25日晚間徹夜清理鐵軌，隔日早上由拖曳機將列車拖至尤金（Eugene）小鎮，百名旅客受困超過一天終於獲救。

根據NBC報導，美國國鐵海岸星光號（Coast Starlight）從西雅圖出發，一路行駛至洛杉磯。這輛列車在距離波特蘭南邊150英里（約241公里）的郊外撞上大樹造成停擺，唯一的好消息是列車的暖氣設備與水電都沒問題，還有充足的食物供應。

 ▲旅客拍下車廂內的實際情況。

列車兩側積雪高達2至3公尺（約0.9公尺），，旅客只能在車廂內靜待救援，有人開啟牌局結交朋友，也有人為受到耽誤的工作而焦慮，但多數旅客沒有向乘務人員發難，而是對自身的安全與服務人員的耐心表示感激。

美國國鐵CEO納帕斯提克（Scot Naparstek）表示，由於道路堵塞與當地電力供不應求，「我們認為火車上是最安全的，能夠提供食物、暖氣、電力以及廁所。」並且會給予旅客「適當的補償與退款」。

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關鍵字：美國國鐵,Amtrak,奧勒岡,北美要聞,CoastStarlight,海港星光號,ScotNaparstek

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