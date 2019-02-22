世紀豪賭？　藍營拒為台南捷運3條線背書

▲台南市要舉巨債興建藍綠紅3條單軌捷運，議會國民黨團在議會臨時會捷運專案報告中，清楚表明反對立場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市要舉巨債興建藍綠紅3條單軌捷運，市議會國民黨團在議會臨時會捷運專案報告中，清楚表明反對，國民黨團強調，大眾運輸目的是『平衡城鄉差距』，台南這錢坑列車只在溪南交通便利的市區行駛，城鄉差距將會越來越大，且下一代孩子一出生就會背債近20萬元，未來將完全無舉債空間，根本就是世紀豪賭。

國民黨團蔡育輝議員指出，3條單軌捷運興建經費高達7百多億元，台南市配合款334億元，需耗時2、30年，3條路線才會損益平衡，這根本是世紀豪賭，蔡英文政府最新的報告顯示台灣人口將從2022年起負成長，未來台南有多少人會搭？為了這樣的錢坑，市府願意花1億多元進行規劃，為什麼溪北地區居民急需的水路、道路和山坡路經費要了10多年都要不到？台南市政府在乎已失衡的城鄉差距嗎？台南市還有多少市地可以賣？

議員蔡淑惠則說看到專案報告書有些啼笑皆非，興建3條單軌可以降低大學生車禍率？難不成列車是從每位大學生的家裡開出來嗎？又提到歐洲有所以台南應該有單軌捷運，台南市一個都市化的城市嗎？台南市民如果要搭乘單軌有地方停汽機車嗎？13年後單軌才能上路，是要公辦民營或自負盈虧？

議員李鎮國則請台南市政府想清楚，台南市做單軌是想要？還是需要？台南是陽春型直轄市建築老舊街道不寬，因此單軌做下去可以預期，未來街道兩邊的停車格可能會全部塗銷，商家前面也無法停車生意怎麼做，這樣的城市發展模式會不會變得不倫不類，市民可以接受嗎？

議員尤榮智也說，台南市真的需要捷運嗎？重南輕北，做10年到13年，交通打結，浪費這錢，未來生育率之低誰搭乘，要魔神啊來坐嗎？現在新營六甲下營等溪北連接溪南的公車非常不方便，應重新規劃路線。

議員李中岑也不滿的指出，安南區是第2大區，為何沒納入捷運，全集中在交通便利的市區，民進黨說甚麼有大眾捷運就會有搭乘的人口，既然這樣公車還會每年虧3億，學童營養午餐都叫沒錢，花1億多做單軌規畫真的不切實際。

議員方一峰強調，不同城市有不同的需求，台南市4百警察都補不足，因為市府喊窮拿不出4億元，現在一個捷運規劃費就要1億多元，是維持治安的警察人力重要，還是一個不符市民需求的還會債留子孫的捷運重要。

議員盧崑福則怒問交通局，安平遊客人數最多有人坐公車嗎？有人坐雙層觀光巴士嗎？現在建單軌需3百多億元的配合款，後面會排擠多少台南重大建設經費。議員洪玉鳳也表示，為了3條錢坑單軌，台南市小嬰兒將從一出生就負債近20萬元，台南道路都是8米、10米，未來高架單軌會破壞天際線破壞市容，市民根本不可能接受。

議員林燕祝也砲轟，如果像北部真的是做捷運，她舉雙手雙腳贊成，可是台南市做猶如雲霄飛車的高架單軌，一節車廂只能坐20到40人，一個位子坐一個人，這種單軌根本就是見到鬼。

議員王家貞說台南市政府不能為了做而做，因為這是錢坑，財源在在那裏？這3條單軌路線反而成了炒房炒土地的關鍵因素，台南不要步高雄後塵，欠下3千多億的債未來下一代該怎麼辦？市議員許至椿則建議開說明會因為地方反彈非常大。