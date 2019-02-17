老男蟲自稱多金單親暖爸　都是假的！詐騙10熟女判3年

▲陸姓男子表示因為要養小孩，才會假扮多金台商找熟女詐騙。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

一名陸姓男子利用「MATCH」、「SKOUT」、「WECHAT」等網路交友平台，專釣容貌姣好的單親媽媽或熟女，並且PO上開名車照片，謊稱自己是企業小開、台商幹部。待對方上當後，以急需保母費等理由進行詐騙，甚至盜取信用卡。被害女子估計超過10人，得手近千萬。高等法院認為，陸男上訴二審後也不出庭又失聯，根本無和解誠意，駁回上訴，判刑3年定讞。

檢警追查，陸姓男子早在2008年起，便以假扮小開方式行騙，自稱單親爸爸，經常往來大陸上海做生意，平日相當忙碌，希望能有個安穩的家庭。

一名40多歲商場女強人認識陸男後，被要求以結婚為前提交往。由於陸男噓寒問暖相當貼心，也打動女子的心，不過陸男開始以急需繳交保母費、車子壞了緊急需要修車前等理由，向女子要求匯款。2人曾經相約在KTV，陸男卻趁她上廁所時，偷翻信用卡，上網盜刷買了數10萬元的東西。

直到女子在陸男借宿家中時，發現陸男的身分證上其實登記有配偶，手機裡還有和10多名女子的曖昧訊息，因此不動聲色，找到其中一名女子後，發覺陸男不僅涉嫌詐欺，還腳踏多條船，決定報警。經過清查，被騙的女子約10人，損失金額超過120萬。

2017年3月，陸男以母親要開刀、小孩要繳安親班費用名義，再向1女子詐騙22萬，2天後因另一通緝案遭逮，10多名被害女子因此決定聯合對陸男提告。

陸男宣稱，因經營洋酒代理生意失敗，又和太太分居，為了養還在讀國中的小孩，才會開始行騙。他願意賠償被騙的女子。台北地方法院審理期間，陸男與多名女子進行調解，但通通破局，多名女子指稱陸男根本沒誠意，法官將陸男依10個詐欺罪，判刑3年。

陸男不服，上訴二審，但在審理期間，2018年10月1日，陸男另案假釋出獄後卻鬧失聯，高等法院通知到庭也未出現。法官認為，陸男友足夠時間和被害人談和解，卻毫無作為，也出庭，根本毫無悔意，駁回上訴，全案定讞。

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