黃熙文接18銅人行氣散　十年圓夢「上海大少爺」版稅全捐

▲黃熙文花了十年的時間籌備漫畫作品「上海大少爺」。（圖／翻攝黃熙文臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一則「十八銅人行氣散」的廣告流傳幾十年，但卻很少人知道，這家以「十八銅人」打響全台知名度的藥廠董事長黃熙文同時也是位漫畫家。黃熙文歷經十年才出版長篇大作「上海大少爺」，27日他現身元培醫科大藝術中心，大談心路歷程，他說：「自小就愛漫畫，並到日本學，還以圖案授權養活自已，雖已接掌父親藥品公司，但他仍要圓自已漫畫夢」。

和氣藥品生產公司以一支「18銅人行氣散」的廣告打片全台，藥廠創始者就是黃熙文的父親。黃熙文從從父親手中接下藥廠，不過賣藥與畫漫畫有天壤之別，為研究藥品市場，黃熙文必須從頭學起，他從最基層的業務員開始做起，體驗人情冷暖。

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黃熙文說，自己從小就愛畫漫畫，常以詩詞、歌曲作為漫畫的主題，早期開始就是以孫越與陶大偉的「朋友歌」作畫，後來到復興美工就讀，再接著到日本東京設計師學院，過去曾以「雷克小子」人物瘋靡卡片禮品界，他說，光靠雷克小子的授權就足以養活自己與妻兒了。

黃熙文在十前年受到徐克電影《夜來香》影響，而有了「上海大少爺」的做創作靈感，他說，光蒐集有關30年代上海資料就花了2年、籌畫劇本及獨自畫畫又花了6年，將近10年的努力，終於得以完成自我承諾。黃熙文在2018年出版了「上海大少爺」3千5百本，直至目前為止已賣出8成5，他說，他要將版税捐給吳念真成立的關心偏鄉兒童的秘密基地，目前他的漫畫手稿及書冊都在元培醫事科大光宇藝術中心展出，歡迎大家前來觀賞。