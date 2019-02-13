他們用「三杯雞」　讓國旗登上荷蘭愛因河芬展覽館　

▲陳麒文與呂俊男、吳維彬共組3人團隊，以傳統的台式三杯雞、鮭魚鬆冷前菜及紅豆驢打滾等套餐菜餚參賽，拿下團體組金牌，3人更在賽場秀出國旗，贏得現場觀眾掌聲。（圖／元培科大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

元培醫事科大餐飲管理系老師陳麒文與正修科大呂俊男、東港餐廳主廚吳維彬共組3人團隊，2019年元月底參加由荷蘭美食協會舉辨2019荷蘭國際名廚挑戰賽，3人以傳統的台式三杯雞、鮭魚鬆冷前菜及紅豆驢打滾等套餐菜餚參賽，擊敗來至世界7國的料理好手，成功征服評審味蕾，拿下團體組金牌，3人更在賽場秀出國旗，贏得現場觀眾掌聲。

元培醫事科大表示，這項2019 DUTCH INTERNATIONAL CHEF CHALLENGE荷蘭國際名廚挑戰賽於1月24到27日舉行，由荷蘭美食協會（Dutch Food Exchange Association）主辨，比賽場地在荷蘭愛因河芬展覽館，本次參對伍來自荷蘭、法國、義大利、比利時、德國、中國及台灣等7國組隊參賽。

台灣代表是由元培餐飲管理系老師陳麒文與正修科大老師呂俊男、東港餐廳主廚吳維斌3人共同組團參賽，3人以台式料理結合中西方做為本次競賽主題，為了這次比賽，3人在2018年7月就先展開半年的集訓。

Dutch Food Exchange Association會長巴克A S Bakker表示，這次3人參賽套餐賽中，3道菜餚都深結合東方與西方美食的特色，擺盤精緻又吸晴，一反傳統台菜美食的樣貌，因此拿下團體組的最高分，脫穎而出拿到冠軍。

對於拿下此次團體賽冠軍的陳麒文則表示，元培醫事科技大學餐管系一連在國際比賽拿下多項金牌，也足以證明學校餐飲管理系在烹飪上的實力是非常的耀眼的，一定能讓學生可以發揮實力並站上國際舞台。