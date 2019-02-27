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台農發2年虧損近8千萬　陳吉仲：賺錢是不是要說在賺農民的錢？

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▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

蔡政府105年成立台農發公司，近來被轟2年多來已累積虧損超過7千8百萬，今（27日）農委會主委陳吉仲出席立院經濟委員會進行業務報告回應，若現在台農發賺錢，是不是大家就要說是在賺農民的錢，強調會很快損益兩平。

陳吉仲日前宣布將推國家隊「農產品外銷平台」外銷蔬果，卻遭高雄市長韓國瑜質疑台農發當初成立的資本額10億去哪了？近來外界更批台農發虧損連連，陳吉仲說，若賺錢是不是大家要說是在賺農民的錢，現在目標就是要把台灣農產品外銷出去。

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陳吉仲指出，台灣烏龍蕉、美生菜都賣到日本去，也都要求不能去搶既有通路，要找新通路，有創新訂單，他強調會很快損益兩平，台灣農產品會賣更多，簽更大訂單。只是對於該公司報告指出要10年才能損益兩平，陳吉仲認為，尊重公司預估，但會盡快讓農產品賣出去，期待盡快才會損益良平，立委希望台農發進到立院接受檢查，也都很樂意回答，但一個專業公司還是要從專業角度，否則外銷就會面臨很大困境。

另外，為解決全台鬧蛋荒情況，農委會採進口方式應急遭批是假議題，且進口數量只要5小時，全台民眾就能吃完，陳吉仲強調，市場缺蛋是先向加工業者調度，進口來的是要還給業者，預計最晚3月底供需會回穩。

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關鍵字：台農發,農委會,陳吉仲,外銷,農產品

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