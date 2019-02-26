盤商聯合壟斷「香蕉1公斤剩10元」！農糧署：移送公平會調查中

▲農糧署表示，接獲壟斷訊息已移送公平會，此案正在調查中。（圖／ETtoday資料照片）

記者許展溢／台北報導

蕉農昨（25）日在高雄旗山水果集貨場抗議青蕉涉及收購價遭盤商聯合壟斷，「1公斤只有10元！」農糧署今（26）日表示，接獲訊息已移送公平會，該會昨天也約詢檢舉人釐清案情，而本案涉及《刑法》以強暴、脅迫妨礙農產品販運狀況，也由台灣橋頭地方檢察署進行偵察中。

農糧署副署長蘇茂祥表示，接獲民眾檢舉，提供「國聯農產各縣市香蕉價格與種植聯盟」網路平台盤商涉及青蕉收購價格聯合壟斷的截圖資料，就併同去年6月盤商疑似聯合壟斷案件移送公平會調查，農糧署也指派作物生產組果樹科科長陳立儀協助調查。

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蘇茂祥說，由於盤商透過該網路平台報價，進行價格討論，確實容易有聯合喊價的疑慮，但詳細狀況還需要公平會進一步調查。蘇茂祥指出，監控青蕉收購價每公斤6至7元，冬蕉價格則較夏蕉好，目前產地收購價每公斤13至16元，是高於生產成本。

蘇茂祥強調，農糧署已積極輔導蕉農行銷加工，也正在積極籌組外銷平台，今年截至昨天，香蕉外銷已達230公噸，主要出口日本，較去年同期90公噸，大幅成長155％，接下來會持續推動外銷、加工和行銷三大措施增加農民收益。

