　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

31條一周年／統戰vs.惠台　兩岸官方「仙拚仙」各自表述

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦頒布「31條惠台措施」迄今滿一週年，自政策推出以來，台灣社會反應不同，對於在陸或期待赴陸的民眾多給予正向肯定，認為「同等待遇」解決不少長期以來的困擾，也有民眾擔心人才外流及兩岸政治急凍氛圍下，成為角力下的犧牲品。

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

「惠台31條措施」推出後，訊息量龐大，各界議論紛紛，陸委會第一時間跳出來打預防針，發言人邱垂正認為，相關措施屬規範性文件性質，並無法律位階效力，未來陸方以何種方式落實相關內容、法制化程度，以及地方政府能否執行，陸委會將密切關注。

基於大陸中央惠台31條措施，各省市陸續推出相關條文，如上海惠台55條、川台70條、浙江惠台76條等，將實施細則正式搬上檯面。各地細則出爐後，民間交流活動也隨之熱絡起來，首當其衝的便是6月畢業潮及暑假來臨的兩岸學生交流。

當時曾有媒體報導，大陸「惠台31項」政策逐步推動下，對於台灣青年頻頻釋放「利多」消息。陸委會以兩岸法律、制度、市場環境、社會價值不同等因素，提醒民眾前往大陸創業或就學前應就風險及挑戰做好審慎評估，並聯合海基會對赴陸就學的學生，加強服務與建立常態性諮詢管道。

而陸委會的態度經過3個月的時間，對於「惠台31措施」也由之前的柔性勸導趨向緊縮，甚至以「惠台統戰」的強烈措辭來形容，不時與國台辦隔海交鋒。大陸9月1日核發的「台灣居民居住證」被認為是惠台政策的再加碼，將「同等國民待遇」推向最高峰，掀起兩岸官方新一輪口水戰。

▲▼ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

▲ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

國台辦強調居住證發放是「惠台利民」，指紋建檔等舉措是為避免個資遭盜用，居住證與相關稅收規定並無「直接關係」。對此，陸委會回擊，居住證發放是一項企圖透過社會經濟融合，削弱我方主權，具有高度政治圖謀的統戰作為，改變兩岸人民實質身份區隔的法制現狀，模糊兩岸實質的心理界限。

由於政府研議以「限縮公民權」方式反制居住證發放，引起台商不滿，造成輿論譁然，陸委會主委陳明通也親上火線滅火，他表示，申領居住證沒有立即除籍問題；政府的防範，主要是針對北京想透過居住證遂行的政治目的，不是針對台商。

▲為應對大陸祭出惠台31項措施，陸委會今公布「壯大台灣八大策略—因應中國大陸對台31項措施實施成果報告」。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲為應對大陸祭出惠台31項措施，陸委會公布「壯大台灣八大策略—因應中國大陸對台31項措施實施成果報告」。（圖／記者蔡浩祥攝）

居住證問題延燒之際，陸委會聯合衛福、文化、經濟等八部會，針對31項惠台措施對台影響，提出各項數據反擊，並公佈「壯大台灣八大策略—因應中國大陸對台31項措施實施成果報告」。報告認為，陸方所提對台31項措施，公布36項實施、配套辦法，本質仍為「名為惠台，實則利中」，民眾對大陸各項措施，應注意其風險，與政府共同面對及因應。

此後，兩岸官方不再隔海喊話，國台辦以陸續公佈各地執行惠台31條措施的方式，以實際案例取代政治口水。陸委會則不時彙整資料、數據，以「風險揭露」的方式出招，提醒民眾需要注意的事項。

外界認為，惠台31條是大陸十九大後對台新戰略布局起手式，跳過「政治急凍」的現狀，藉由日益增強的經濟實力，從與民眾息息相關的日常生活方面著手。陸委會做為台灣對大陸事務主管機關，站在第一線承擔的壓力不小，如何站穩立場、解決民間壓力及符合民眾期待將是大陸惠台31條政策推出滿週年後，陸委會面臨的新一輪挑戰。
 

ET快訊
修杰楷400萬特斯拉座椅全純白！BO妞一個動作爸爸網友嚇到心
張景嵐爆分手小煜！「想說服他追隨妙禪」毀了3年情
小鋼砲議員偷情美艷助理13年！扶不了正燒炭尋短　腦缺氧智力剩
「春遊補助」4月上路！住宿不分年齡每人現省500　全台皆適用
川普專機抵達越南！「川金二會」27日正式登場

關鍵字：惠台31,陸委會,國台辦,居住證,31條周年

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

31條一周年／統戰vs.惠台　兩岸官方「仙拚仙」各自表述

女兒被打…狠父衝校園「捅死10歲男同學」　他慟：血海深仇必報

沙國所有學校「將開漢語課」　盼打開中沙經貿往來大門

影／騎車「０距離」緊貼砂石車！他載小孩下一秒「消失輪縫」　當場遭輾斃

懸缺3月　福建組織部長胡昌升接任廈門市委書記

任正非內部談話曝光　稱華為「已進入戰時狀態」

星巴克「貓爪杯」開賣！　網搭帳棚瘋搶　代購喊破台幣6千

去年才來台北雙城　上海「知台派」周波轉任遼寧省委副書記

內蒙古礦車「失控墜井」奪22命！　事故車是非法購置

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　 相機螢幕疑反射「接吻畫面」

無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

31條一周年／統戰vs.惠台　兩岸官方「仙拚仙」各自表述

女兒被打…狠父衝校園「捅死10歲男同學」　他慟：血海深仇必報

沙國所有學校「將開漢語課」　盼打開中沙經貿往來大門

影／騎車「０距離」緊貼砂石車！他載小孩下一秒「消失輪縫」　當場遭輾斃

懸缺3月　福建組織部長胡昌升接任廈門市委書記

任正非內部談話曝光　稱華為「已進入戰時狀態」

星巴克「貓爪杯」開賣！　網搭帳棚瘋搶　代購喊破台幣6千

去年才來台北雙城　上海「知台派」周波轉任遼寧省委副書記

內蒙古礦車「失控墜井」奪22命！　事故車是非法購置

妻外遇死黨LINE甜稱「壞壞」　老公追問挖出還有小小王

把握今天好天氣！　228連假冷氣團擾北台「周四降8℃」

無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

青島、百威、海尼根驗出「除草劑致癌成分」　1ppt就有風險

正妹綠黨工被「手伸進內褲抓臀」！老長工：我精子很厲害　對質錄音檔曝光

吃宵夜變胖都在唬人！　專家：因為你吃錯食物

月薪上看70K！製造業徵才夯開缺3.3萬　電子零組件業缺最大

《祝你忌日快樂》第三集有譜　死亡輪迴還有新梗

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

裝潢蟑螂詐遍北台灣20年　千人受害「拿錢不開工」栽了

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

大陸熱門新聞

他緊貼砂石車　下一秒當場遭輾斃

與丈夫大吵！媽媽抱孩子31樓丟..

陸星巴克貓爪杯開賣　代購一個6..

女兒被打　狠父衝校園捅死男童

抽中新車！他當天兌獎卻變「這個..

前女友約他上山脫光　被打劫4...

擴大交流　沙國各學校將開漢語課

點破！　國台辦前副主任：國民黨..

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

他借3600擺攤　8天狂吸7...

才剛來台　上海周波任遼寧副書記

31條一周年／統戰vs.惠台 ..

懸缺3月　胡昌升接任廈門市委書..

任正非：華為已進入戰時狀態

更多熱門

相關新聞

藍委嗆蔡政府　陸委會反擊「改變現狀的是北京」

行政院長蘇貞昌26日赴立法院接受總質詢，國民黨立委童惠珍怒問蘇貞昌及外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通，蔡政府所謂的「維持現狀」是什麼，她痛斥政府讓台灣邦交國急速下降、國際舞台變小。陳明通先是不滿強調，「改變現狀的是北京」，吳釗燮也動怒開嗆，「大陸對我們不禮貌，請委員拿出良心！」

點破！　國台辦前副主任：國民黨「一中各表」非真正「九二共識」

刺激金、馬高端消費　陸委會擬開放基層黨政人士申辦小三通「落地簽」

國人赴陸任職社區主任助理　陸委會：最高重罰50萬

國英數任一科達均標就可申請陸大學

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎漏餡

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

吳子嘉：我跟你幹到底　繼續爆料趙家寶

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面