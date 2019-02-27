31條一周年／統戰vs.惠台　兩岸官方「仙拚仙」各自表述

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦頒布「31條惠台措施」迄今滿一週年，自政策推出以來，台灣社會反應不同，對於在陸或期待赴陸的民眾多給予正向肯定，認為「同等待遇」解決不少長期以來的困擾，也有民眾擔心人才外流及兩岸政治急凍氛圍下，成為角力下的犧牲品。

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

「惠台31條措施」推出後，訊息量龐大，各界議論紛紛，陸委會第一時間跳出來打預防針，發言人邱垂正認為，相關措施屬規範性文件性質，並無法律位階效力，未來陸方以何種方式落實相關內容、法制化程度，以及地方政府能否執行，陸委會將密切關注。

基於大陸中央惠台31條措施，各省市陸續推出相關條文，如上海惠台55條、川台70條、浙江惠台76條等，將實施細則正式搬上檯面。各地細則出爐後，民間交流活動也隨之熱絡起來，首當其衝的便是6月畢業潮及暑假來臨的兩岸學生交流。

當時曾有媒體報導，大陸「惠台31項」政策逐步推動下，對於台灣青年頻頻釋放「利多」消息。陸委會以兩岸法律、制度、市場環境、社會價值不同等因素，提醒民眾前往大陸創業或就學前應就風險及挑戰做好審慎評估，並聯合海基會對赴陸就學的學生，加強服務與建立常態性諮詢管道。

而陸委會的態度經過3個月的時間，對於「惠台31措施」也由之前的柔性勸導趨向緊縮，甚至以「惠台統戰」的強烈措辭來形容，不時與國台辦隔海交鋒。大陸9月1日核發的「台灣居民居住證」被認為是惠台政策的再加碼，將「同等國民待遇」推向最高峰，掀起兩岸官方新一輪口水戰。

▲ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

國台辦強調居住證發放是「惠台利民」，指紋建檔等舉措是為避免個資遭盜用，居住證與相關稅收規定並無「直接關係」。對此，陸委會回擊，居住證發放是一項企圖透過社會經濟融合，削弱我方主權，具有高度政治圖謀的統戰作為，改變兩岸人民實質身份區隔的法制現狀，模糊兩岸實質的心理界限。

由於政府研議以「限縮公民權」方式反制居住證發放，引起台商不滿，造成輿論譁然，陸委會主委陳明通也親上火線滅火，他表示，申領居住證沒有立即除籍問題；政府的防範，主要是針對北京想透過居住證遂行的政治目的，不是針對台商。

▲為應對大陸祭出惠台31項措施，陸委會公布「壯大台灣八大策略—因應中國大陸對台31項措施實施成果報告」。（圖／記者蔡浩祥攝）

居住證問題延燒之際，陸委會聯合衛福、文化、經濟等八部會，針對31項惠台措施對台影響，提出各項數據反擊，並公佈「壯大台灣八大策略—因應中國大陸對台31項措施實施成果報告」。報告認為，陸方所提對台31項措施，公布36項實施、配套辦法，本質仍為「名為惠台，實則利中」，民眾對大陸各項措施，應注意其風險，與政府共同面對及因應。

此後，兩岸官方不再隔海喊話，國台辦以陸續公佈各地執行惠台31條措施的方式，以實際案例取代政治口水。陸委會則不時彙整資料、數據，以「風險揭露」的方式出招，提醒民眾需要注意的事項。

外界認為，惠台31條是大陸十九大後對台新戰略布局起手式，跳過「政治急凍」的現狀，藉由日益增強的經濟實力，從與民眾息息相關的日常生活方面著手。陸委會做為台灣對大陸事務主管機關，站在第一線承擔的壓力不小，如何站穩立場、解決民間壓力及符合民眾期待將是大陸惠台31條政策推出滿週年後，陸委會面臨的新一輪挑戰。

