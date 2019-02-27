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兩會歷史上「重要時刻回顧」　見證中國夢的過去、現在和未來

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▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲第十三屆大陸政協和人大二次會議（兩會）將於3月在北京召開。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸兩會即將登場，今年是第十三屆全國人民代表大會二次會議（3月5日召開）和全國政協第十三屆二次會議（3月3日召開）。由於兩會是中方每年最重要的會議，各項決議都攸關國家未來的發展，黨政高層的動態也備受矚目，例如去年中共中央提出憲法修正案，經全國人大表決通過，取消國家主席任期限制，當時就引起各界廣泛討論。本文將盤點兩會歷史上幾個重要時刻，邀您一同見證中國夢的現在、過去和未來。

首先是今年的兩會部分，第十三屆全國人大二次會議的建議議程包括審議政府工作報告；審查2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃草案的報告；審查2018年中央和地方預算執行情況與2019年中央和地方預算草案的報告；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告等。不過今年適逢中美貿易戰，如何應對美國的進逼以及設下停損點，這些部分也成為兩會的首要看點。

▼2018年適逢大陸改革開放40週年。（圖／CFP）

▲「偉大的變革——慶祝改革開放40週年大型展覽」觀展人次突破百萬。（圖／CFP）

回顧兩會的歷史脈絡，不得不提到2018年。當年既是全面貫徹「十九大」精神的開局之年，也是改革開放40週年，還是決勝全面建成小康社會、實施「十三五」規劃承上啟下的關鍵一年，對於中國的發展無疑是非常關鍵的年份。可以這樣說，2018年的兩會相對以往具有更重要的政治意義，既要總結過去的發展經驗，還要擬定國家未來的發展走向。

在2018年的兩會期間，中共中央提出憲法修正案，經全國人大表決，在2964張選票中僅有2票反對、3票棄權、1張無效票，取消國家主席任期限制。除此之外，國務院總理李克強於兩會進行政府工作報告時，也將GDP增速設定於6.5％，力求實現2020經濟總量高出2010年一倍的目標。

▼2018年兩會期間，中共修改憲法，取消國家主席任期限制。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國國家主席習近平,解放軍,中共,中國大陸,習思想,。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，兩會從1949年至今已有70年的歷史，在這些年頭曾有過許多的「第一次」。例如中國人民政治協商會議於1949年9月21日至30日舉行第一屆全體會議。官方從1953年7月至1954年5月在全國展開基層人民代表大會的代表選舉，同時也為第一屆全國人民代表大會的召開奠定基礎。

第一屆全國人民代表大會則於1954年9月15至28日在北京舉行第一次會議，當時代表總人數1226人，其中女性代表147人，少數民族代表178人。出席第一屆全國人大第一次會議的1197名代表於1954年9月20日下午投票表決，最終以全票通過中華人民共和國第一部憲法，史稱「五四憲法」。

另一方面，工作人員也在1954年9月為出席第一屆全國人民代表大會第一次會議的全國人大代表發放當選證書，這是兩會歷史上首次發放代表證書。第二屆全國人大第二次會議則於1960年3月30日在北京人民大會堂召開，從此全國人大召開全體會議的地點也固定在當地。

▼兩會史上首位女性新聞發言人傅瑩。（圖／CFP）

▲傅瑩慕尼黑安全會演講。（圖／視覺中國）

除此之外，兩會舉行新聞發布會的慣例始於1983年6月，兩會首任新聞發言人分別是時任全國人大常委會副秘書長曾濤和時任全國政協常務委員孫起孟。曾任第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員的傅瑩則是兩會史上首位女性新聞發言人，她第一次亮相是在2013年的兩會期間。

值得留意的是，2019年兩會的新聞中心2月27日在北京西長安街北側的「梅地亞中心」啟用，並且24小時開放。除了先前已經設立的「部長通道」以外，本次更開啟「代表通道」及「委員通道」，要讓記者更方便採訪到兩會的代表及委員。

▼兩會新聞中心。（圖／CFP）

▲兩會新聞中心 。（圖／視覺中國）

由於兩會主軸緊扣國家發展，代表們求好心切難免出現不同的立場。1986年4月12日的第六屆全國人民代表大會第四次會議期間，當時就有一名代表對某項議案提出不同意見，創下兩會史上首次出現不同意見。而在1988年3月28日的第七屆全國人大第一次會議期間，時任人大代表黃順興於會議上發表反對意見，反對89歲的周谷城擔任主任委員，這是全國人民代表大會史上首次出現的不同聲音。

看完上述幾個歷史重要時刻，時間拉回2019年3月即將登場的兩會，中方如何應對在貿易戰氛圍下來自美方的進逼、軍費增幅以及政治安全等問題，這些面向也將成為今年的主軸。至於兩會的實際結果如何，還須等到召開後才能見真章。

▼時任人大代表黃順興在第七屆全國人大第一次會議公開發表反對意見。（圖／翻攝自人民網）

▲▼時任人大代表黃順興在第七屆全國人大第一次會議上公開發表反對意見。（圖／翻攝自人民網）

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