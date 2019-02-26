兩會前瞻／陸踩內需油門抗貿戰　台商覓新時代商機

▲刺激內需將是大陸今年的重點政策。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／專題報導

面對經濟放緩、結構性改革、貿易爭端等壓力大陸中央部委和各地方今年的「小兩會」上，多次提到或推出「刺激內需」措施，預計也於3月召開的全國兩會上，成為政策重點，在此之下台商急需緊抓新時代的契機，以應對未來經營挑戰。

根據大陸國家統計局公布數據，去年大陸GDP增速為6.6%；國際組織IMF預測2019年、2020年大陸經濟成長率為6.2%，雙雙呈放緩態勢，以至於陸方在推行改革、化解貿易戰風險的過程中，繼續緊抓經濟成長的第一驅動力—內需消費。

▲大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

以今年初大陸中央的政策走向為例，1月召開常務會議時，大陸國務院總理李克強強調，要積極釋放內需潛力、鼓勵擴大國內消費，而後多部委發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，共提出六個方面24項具體措施，涵蓋汽車、家電和5G等領域，以維繫豬年的內需消費動能。

不只如此，在各地方政府召開的小兩會上，均強調要注重消費、強化內需市場並做出具體安排，如重慶、安徽、四川等地調整社會消費成長目標，上海市持續推進購物、服務、文化、製造「四大品牌」打造等。

資深台商坦言，以加工出口為主的外銷型台資企業陸續敗退後，對不管是還留下來「苦撐」的業者或近年因政策吸引，想西進發展創業的台青來說，不可能再走2、30年前的老路，如何抓到大陸內需市場的新契機就很重要，若今年度內，大陸能在刺激消費，以及提升台商的參與度上，釋出更多利好訊息，台商圈一定樂觀其成。

但有在陸發展的台灣茶飲業者也提到，「大陸的優點在內需市場很大，不過缺點是這個內需市場，它的口味也不斷在變」，以主打顏值的「網紅型」手搖為例，就在過去兩年以匪夷所思的速度爆紅，還有近年蓬勃發展的新零售營銷模式，亦或者產生不少泡沫化風險的共享經濟等，都顯示在大陸經營內需市場一定要求新求變，才能抓到較好的機會。

▼大陸今年春節期間，觀影、旅遊等新興消費成亮點。（圖／CFP）