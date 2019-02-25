兩會前瞻／解放軍數兆軍費增幅　專家：今年兩會或再上調

▲專家研判，解放軍今年預算仍會持續上調。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡浩祥／專題報導

2018年全球軍費支出排行榜出爐，以8.1％增幅（1750億美元、約新台幣5.2兆元）的中國大陸排名全球第二。但，伴隨台灣進入「大選年」、最高領導人強硬表態及解放軍實戰化演訓等因素，專家認為，今年兩會公布的國防預算支出，可能仍會持續上調。

回顧過去五年，大陸軍費分別增幅10.7%、12.2%、10.1%、7.6% 和7%。其中，2018年增幅達8.1％，連兩年軍費破萬億（兆）人民幣。

今年初，中共總書記習近平提出對台「習五點」，表達不放棄武力解決台灣問題的強硬立場，台灣也將進入「選舉年」，大陸是否會持續對台軍事增壓，各方高度關注。

▲中央軍委主席習近平。（圖／中國國防部網站）

同樣在年初，習近平主持中央軍委工作會議表示，「在新起點上做好軍事鬥爭準備」、「紮紮實實做好軍事鬥爭準備各項工作」等論述，讓下月公布的兩會軍費數字，更加引人遐想。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，甫推動軍改的解放軍，武器不斷更新，第二艘航母蓄勢待發、第三艘正在建造，加上「實戰化演訓」推進，軍費維持上調態勢，並不意外。

▲遼寧艦。（圖／CFP）

他分析，解放軍正從過去「大陸軍」走向海、空軍，開銷勢必越來越多；2016年起推動的軍改，固然已達到一定程度，人事、招募等種種內部問題，也是軍費上調主因。

除軍種轉型，硬體武器上更新、軟體人員訓練，尤其「實戰化演訓」部分，林穎佑認為，「實戰化演訓」大陸官方一直有在提，但發展到什麼程度，卻不是很明確。

不過，中央軍委近日發布的《中國人民解放軍軍事訓練監察條例（試行）》，林穎佑指出，這或許是搭配「實戰化演訓」的配套措施；可以預見，今年解放軍觀察重點不是在硬體，而是組織、演訓的落實程度。

▼解放軍蘇-35戰機。（圖／翻攝自解放軍報）