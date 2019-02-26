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兩會前瞻／「習五點」一錘定音　兩會涉台「聊備一格」

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▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

記者蔡浩祥／專題報導

3月初，大陸即將進入「兩會時間」（全國人民代表大會、中國人民政治協商會議），國務院總理李克強將發表政府工作報告。就在年初「習五點」出台，大陸對台基調「一錘定音」，也讓兩會涉台問題幾乎是「聊備一格」

1月2日，中共總書記習近平出席「告台灣同胞書40周年紀念會」提出「習五點」，雖沒明訂統一時間表，字裡行間卻讓人感受到大陸對兩岸統一的高度自信和急迫感

要知道的是，胡錦濤時代，兩岸論述大多著墨於統一前的協商；到習近平時代，則是聚焦於台灣在兩岸統一後的安排，對象也從當局轉為直接面對台灣「各政黨、各界別」，營造促統氛圍。

▲國台辦主任劉結一日前接受央視專訪。（圖／央視）

▲國台辦主任劉結一日前接受央視專訪，強調會粉碎台獨。（圖／央視）

而「習五點」所提「一國兩制」台灣方案，已被台灣的政治口水淹沒。但，不可否認的是，大陸對台統一進程，已在習近平拍板下展開。

兩岸政策協會秘書長王智盛認為，習近平以不少篇幅論述「兩制」台灣方案如何落實，因為以前講的是如何和平統一，現在則是直接告訴台灣，統一之後你會如何被治理，展現相當戰略自信。

▲兩岸政策協會秘書長王智盛。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲兩岸政策協會秘書長王智盛。（圖／記者蔡浩祥攝）

被問及今年兩會，大陸官方、智庫在涉台問題上的著墨？王智盛分析，「習五點」亦可視為習近平上任以來，就對台工作部分的一個總結，也是對台基調上的「一錘定音」。

王智盛指出，今年兩會，主要還是聚焦中美貿易問題，畢竟雙方迄今仍未達成具體協議；換言之，現在對大陸而言，最重要的是讓中美貿易戰告一段落，涉台問題已明確定調，除非屆時有通過相關法案，否則不會是主要關注焦點。

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關鍵字：兩會,習五點,涉台,習近平,劉結一

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