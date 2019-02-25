大陸兩會3月登場　聚焦貿易戰、軍費增幅、政治安全三大面向

▲3月初，大陸將進入「兩會時間」。（圖／路透社）

記者蔡浩祥／專題報導

一年一度的大陸兩會（全國人民代表大會、中國人民政治協商會議）下月5日召開。屆時，國務院總理李克強將發表政府工作報告，面對中美貿易戰，如何應對美方步步進逼，設下停損點，加上軍費增幅、政治安全，三大面向，無疑是今年兩會主軸。

兩會是大陸每年最重要會議。去年，中共中央提出憲法修正案，經全國人大表決，2964張選票中，僅2票反對、3票棄權、1張無效票，取消國家主席任期限制。

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

不過，今年兩會，在中美貿易戰背景下，如何應對美方步步進逼，進而設下停損點，穩定經濟形勢，成為兩會首要看點。

首先，就在國務院副總理劉鶴1月底赴美進行貿易磋商，全國人大常委會罕見在非「偶數月」時段召開會議，宣布「外商投資法」通過二審。

二審版本的外商投資法，除強調外資企業依法依規享受優惠措施，把保障範圍明確寫入法條，還增加「外商投資併購反壟斷審查」等新規。回應美方訴求動作，不言而喻。

▲應對經濟下行壓力，且看國務院總理李克強的政府工作報告。（圖／路透社）

按全國人大審議程序，外商投資法若通過，必須經三審，最快在兩會期間進行。

另一方面，去年兩會，李克強進行政府工作報告時，把GDP增速設定於6.5％，力求實現2020經濟總量高出2010年一倍的目標。

去年底召開的中央經濟工作會議，新華社通稿中，定調2019年經濟工作總基調將堅持「穩中求進」，而在經濟行壓力有所加大的情況下，要求2019年要「保持經濟運行在合理區間」。

大陸國家發改委旗下智庫、大陸國家信息中心在去年Q4提出警告，指大陸經濟存在一定下行壓力，預計GDP將成長6.4%左右。相較今年第3季的成長6.5%持續下滑，前景讓人不敢樂觀。

其次，則是事關亞太安全，解放軍今年的軍費增幅。按去年大陸國防支出增加8.1％，投入1.11兆人民幣（1750億美元、約新台幣5.2兆元），今年的增幅，很可能取決中央軍委主席習近平年初的「重要講話」。

習近平在1月初中共中央軍委軍事工作會議上表示，「在新起點上做好軍事鬥爭準備」、「全軍要正確認識和把握中國安全和發展大勢，強化憂患意識、危機意識、打仗意識，紮紮實實做好軍事鬥爭準備各項工作」。·

尤其在對台「習五點」重申不放棄使用武力解決，引起國際社會高度關注。

▲今年大陸國防預算支出增長情況如何？國際社會高度關注。（圖／翻攝自中國軍網）

最後，涉及內部穩定的「政治安全」，也是兩會一大看點。時間點同樣在1月初、同樣是「重要講話」，習近平在省部級官員開班式上，提及確保「政治安全」。

習近平表示，「國家正面對『波譎雲詭』的國際形勢，需要警惕「黑天鵝」、防範「灰犀牛」；因此，亟需堅決貫徹總體國家安全觀，確保我國政治安全」。

「黑天鵝」、「灰犀牛」都是指產生顛覆性重大影響的事件。不同的是，「黑天鵝」是意料不到的危機，「灰犀牛」則是蘊含重大危險的事件。

值得玩味的是，為了這次在中央黨校舉行的開班式，有十多個省延後舉行地方人大會議。足見其重要性。

誠如《人民日報》旗下公眾號「俠客島」所稱，習近平在講話中提到了「總體國家安全觀」，各方面的風險皆不可小覷，更要有效防範各類風險的連鎖聯動。