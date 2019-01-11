宜市「平安順興」門帖評選　蘇記淳獲金牌獎

▲宜蘭市公所辦理「平安順興」門帖徵選活動，11日評選結果出爐，由來自基隆的蘇記淳（右）獲得金牌獎及獲頒3萬元將金。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

邁入第4年的2019年宜蘭市「平安順興」門帖徵選活動，金牌獎11日出爐，由來自基隆的蘇記淳獲得並獲頒3萬元將金。蘇記淳的設計理念以豬活潑的樣子展現對新年雀躍的心情，並用剪紙的風格表達節慶感。

宜蘭市公所表示，邁入第4年的2019年宜蘭市「平安順興」門帖徵選活動，自2018年11月5日開始公告至2018年12月18日截止收件，收到來自全台各地設計高手的作品，共計有217件作品參賽，有國立台中高工同學、明志科技大學、二信高中廣設科班級集體報名參賽，宜蘭在地的耕莘健康管理專科學校也有報名投件，參選作品饒富創意及設計感。

11日的評選結果，由來自基隆市的蘇記淳獲得金牌獎，獎金新台幣3萬元，台北市何易展獲得銀牌獎，獎金新台幣6千元，桃園市黃承志獲得銅牌獎，獎金新台幣3,000元整，金牌得獎作品將由市公所印製成門帖並發送至宜蘭市各家戶，亦提供民眾於市公所索取，為新豬年增添濃濃的祝福喜氣。

金牌獎蘇記淳的設計理念以豬活潑的樣子展現對新年雀躍的心情，並用剪紙的風格表達節慶感。銀牌獎何易展(台北市)之設計傳達「宜市宜居」、「平安順興」、「豬事如意發大財」祝賀之意，祝禱大家在2019年諸事順心如意、發大財。

宜蘭市長江聰淵表示，「平安順興」四字緣由來自清朝通判（今縣長）構築宜蘭四城門時，將四城門命名為「震平、兌安、離順、坎興」，祝福宜蘭市民永遠平安順興，並藉由門帖創意徵選將古老祝福傳承下去。