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人妻「想懷孕」恬品軒「不錄用」　執行署7折拍賣馬卡龍抵罰款

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▲▼ 行政執行署新北分署找糕點業者恬品軒拍賣馬卡龍等甜點抵債，另也拍賣遭查扣的不動產與名牌首飾。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲ 糕點業者恬品軒因欠費292萬元，將在行政執行署新北分署公開7折販賣馬卡龍等糕點抵債。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

在多個百貨公司設有專櫃的知名蛋糕業者「恬品軒」，因未錄取一位表明想要懷孕生子的女性求職，被依《性別工作平等法》開罰15萬元，加上欠繳勞健保費，共欠國庫292萬多元，行政執行署新北分署受理追討後，破天荒同意業者，在3月5日全國聯合拍賣時，直接擺攤以7折價販售蛋糕、馬卡龍，銷售額直接抵繳欠款。

「恬品軒(ROOM 4 DESSERT)」除在新光三越台北站前店、京站時尚廣場及太平洋SOGO中壢店都設有專櫃，也有在經營網路消費族群，以客製化蛋糕、現做甜點及法式手作馬卡龍等商品聞名，但日前在招募工廠作業員時，一名新婚不久的年輕女性登門應徵，主管詢問女子是否考慮懷孕，女子豪不猶豫地回答「要」，結果沒獲錄取，因此被舉發涉嫌違反《性平法》。

結果，「恬品軒」被開罰15萬元，加上積欠的勞健保費，共292萬多元都沒繳，剛好行政執行署每月第1個星期2的下午3點，舉行全國聯合拍賣，負責追討「恬品軒」的新北分署決定，首度嘗試讓糕點業者直接到場販售商品抵債。

▲▼ 行政執行署新北分署找糕點業者恬品軒拍賣馬卡龍等甜點抵債，另也拍賣遭查扣的不動產與名牌首飾。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼ 新北分署3 月5日聯合拍賣會上，也將拍賣遭查扣的不動產與名牌首飾。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼ 行政執行署新北分署找糕點業者恬品軒拍賣馬卡龍等甜點抵債，另也拍賣遭查扣的不動產與名牌首飾。（圖／記者劉昌松翻攝）

據了解，新北分署已協調「恬品軒」在3月到5月，每月的拍賣日中午12點起，都要到分署拍賣室，以7折價販售長條切片蛋糕、靜岡抹茶卷及馬卡龍，「恬品軒」也會依照現場銷售狀況，考慮是否增加品項，或甚至直接在各櫃點販售相同折扣的商品，以求盡早賣得292萬多元銷售額。

此外，新北分署3月5日當天上午還將拍賣包括現為板橋區挹秀里辦公室在內的48筆不動產，以及CARTIER、CHANEL等因涉刑案遭查扣的手錶、飾品共34件名牌真品。

詳細拍賣資訊請參考行政執行署新北分署網站

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關鍵字：行政執行署,新北分署,拍賣,恬品軒,性別工作平等法,罰緩,勞健保

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