13歲女童比媽還會賺！　寒假靠「代寫作業」月入4.5萬零用錢

▲寫作業示意圖，非新聞當事人。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

寒假、暑假作業一直是學生們最困擾的一件事，不過卻有個13歲的小女孩抓住這個商機，在寒假期間靠「代寫作業」月入4.5萬元的「零用錢」。不過這孩子是盜用家長的網拍帳號做生意，當乖乖的「賺錢管道」被發現後，還嗆媽媽「我比你一個月賺的還多」。

綜合陸媒報導，重慶一名13歲女童「乖乖」（化名），偷用母親的帳號在網路靠「代寫作業」賺零用錢，因字跡工整還受到買家好評，光是寒假一個月就賺進約1萬元人民幣的收入，相當於新台幣4.5萬元。

▲乖乖PO出的代寫作業「範本」供買家參考。（圖／重慶晨報）

乖乖因「字跡工整」受到買家好評，卻也因此被封鎖帳號。原來這孩子是盜用母親淘寶「閒魚」帳號進行「接案」，有買家的老師收到作業後覺得「這字跡不對」，才發現「代寫作業」的真相；買家因作業全部重抄要求女童退款未果，因而檢舉帳號導致「代寫作業」帳戶遭到封鎖。

▲買家說「那是我的壓歲錢」，要求退費不成就檢舉乖乖帳號。（圖／重慶晨報）

直到帳號被封，乖乖媽咪才知道女兒上網「做生意」的情況。她說，幾年前申請了一個閒魚帳號賣過一些東西，不用一陣子之後，突然收到訊息稱「帳號被封鎖」，才發現是乖乖在閒魚發布訊息，幫人寫作業；看聊天紀錄還寫著乖乖字跡太工整，學生買家的老師發現後，那個小學生退款失敗，「就舉報我們了」。

▲不少買家誇獎乖乖字跡工整。（圖／重慶晨報）

談到女兒的「賺錢想法」，乖乖媽咪說，孩子覺得用勞動換取報酬沒有錯，還說「一個月賺的比我多」，「現在的孩子教育真頭痛」。

閒魚工作人員表示，網站上確實有很多代吃薯條、畫大頭貼、代寫情書、跑腿買蓋澆飯等充滿想像力的服務，但是自己的作業應該要自己做，不建議在網上購買「代寫作業」服務。且閒魚規定賣家年齡必須超過16歲，呼籲05後放下媽媽的手機，專心學習。

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▼寒、暑假作業還是要自己完成才對。（圖／CFP）

