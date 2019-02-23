　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

13歲女童比媽還會賺！　寒假靠「代寫作業」月入4.5萬零用錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼寫作業，小學生，學生，女學生，示意圖。（圖／CFP）

▲寫作業示意圖，非新聞當事人。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

寒假、暑假作業一直是學生們最困擾的一件事，不過卻有個13歲的小女孩抓住這個商機，在寒假期間靠「代寫作業」月入4.5萬元的「零用錢」。不過這孩子是盜用家長的網拍帳號做生意，當乖乖的「賺錢管道」被發現後，還嗆媽媽「我比你一個月賺的還多」。

綜合陸媒報導，重慶一名13歲女童「乖乖」（化名），偷用母親的帳號在網路靠「代寫作業」賺零用錢，因字跡工整還受到買家好評，光是寒假一個月就賺進約1萬元人民幣的收入，相當於新台幣4.5萬元。

▲▼13歲女童比媽還會賺！　寒假靠「代寫作業」月入4.5萬零用錢。（圖／重慶晨報）

▲乖乖PO出的代寫作業「範本」供買家參考。（圖／重慶晨報）

乖乖因「字跡工整」受到買家好評，卻也因此被封鎖帳號。原來這孩子是盜用母親淘寶「閒魚」帳號進行「接案」，有買家的老師收到作業後覺得「這字跡不對」，才發現「代寫作業」的真相；買家因作業全部重抄要求女童退款未果，因而檢舉帳號導致「代寫作業」帳戶遭到封鎖。

▲▼13歲女童比媽還會賺！　寒假靠「代寫作業」月入4.5萬零用錢。（圖／重慶晨報）

▲買家說「那是我的壓歲錢」，要求退費不成就檢舉乖乖帳號。（圖／重慶晨報）

直到帳號被封，乖乖媽咪才知道女兒上網「做生意」的情況。她說，幾年前申請了一個閒魚帳號賣過一些東西，不用一陣子之後，突然收到訊息稱「帳號被封鎖」，才發現是乖乖在閒魚發布訊息，幫人寫作業；看聊天紀錄還寫著乖乖字跡太工整，學生買家的老師發現後，那個小學生退款失敗，「就舉報我們了」。

▲▼13歲女童比媽還會賺！　寒假靠「代寫作業」月入4.5萬零用錢。（圖／重慶晨報）

▲不少買家誇獎乖乖字跡工整。（圖／重慶晨報）

談到女兒的「賺錢想法」，乖乖媽咪說，孩子覺得用勞動換取報酬沒有錯，還說「一個月賺的比我多」，「現在的孩子教育真頭痛」。

閒魚工作人員表示，網站上確實有很多代吃薯條、畫大頭貼、代寫情書、跑腿買蓋澆飯等充滿想像力的服務，但是自己的作業應該要自己做，不建議在網上購買「代寫作業」服務。且閒魚規定賣家年齡必須超過16歲，呼籲05後放下媽媽的手機，專心學習。

►►男童用「這支筆」花2hr寫作業　回頭一看傻爆眼「崩潰痛哭」

▼寒、暑假作業還是要自己完成才對。（圖／CFP）

▲▼寫作業，小學生，學生，女學生，示意圖。（圖／CFP）

ET快訊
乾隆爺再現！牠超花心讓「全村女友都懷龍種」被拖回家關禁閉
相愛10多年分手收場…男溜進女友家　含淚上吊死在她臥房

關鍵字：代寫作業,寫作業,乖乖,閒魚,拍賣,寒假

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

13歲女童比媽還會賺！　寒假靠「代寫作業」月入4.5萬零用錢

特斯拉 Model 3被踢出推薦名單！「下猛藥」新車提前到貨上海

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果！官方發圖澄清：是雪山…掀網論戰

挑戰冰寒極限！陸客-5℃瑞士雪山「露鳥」解放爽翻　網全看傻

尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路　日媒：發揮「牽制印度」作用

川普談5G：不想人為封鎖市場　包括華為！

華聞快遞／國務院：全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點

兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連夜開火　痛批國台辦欺騙伎倆

9歲童被「狗舔手傷口」患狂犬病！發作「喝水像被掐」　6天後身亡

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

13歲女童比媽還會賺！　寒假靠「代寫作業」月入4.5萬零用錢

特斯拉 Model 3被踢出推薦名單！「下猛藥」新車提前到貨上海

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果！官方發圖澄清：是雪山…掀網論戰

挑戰冰寒極限！陸客-5℃瑞士雪山「露鳥」解放爽翻　網全看傻

尼泊爾計畫採中國標準軌距建鐵路　日媒：發揮「牽制印度」作用

川普談5G：不想人為封鎖市場　包括華為！

華聞快遞／國務院：全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點

兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連夜開火　痛批國台辦欺騙伎倆

9歲童被「狗舔手傷口」患狂犬病！發作「喝水像被掐」　6天後身亡

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

換裝潢更簡單！IKEA將推「出租家具」服務　靠再回收減少浪費

【同婚專法】劉育豪／請給尊重「民主」的自己一個掌聲

奧迪電動車e-tron「跑酷」玩上癮　狂登奧地利85度超陡峭雪道

中職／郭勇志離開富邦　余文彬接任一軍投手教練

元月行情帶動券商獲利水漲船高　8家券商賺逾億元

贈獎／BLACKPINK首度登台開唱！　韓星爆爆送你去現場

不只台南有！3處「木棉花」火紅盛放　賞花趁現在

林志玲被罵「好醜」！　罕見「正面回應」酸民…網服了：果然是女神

喬治2OT大心臟拋投絕殺猶他　爆砍45分9籃板主導比賽

《還願》暗藏「小熊維尼」彩蛋　陸玩家氣炸赤燭急道歉

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

大陸熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發..

廣州成衣廠月薪7萬　仍招嘸工

兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連..

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4..

杭州房東21坪套房月租1.8萬..

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果

電梯內非禮女子！色狼遭踢蛋撞臉

兩制台方案　陸學者：會與港不同

寒假作業「觀察螞蟻」　家長：冬..

河北無用愛迪生　廢到擁300萬..

特斯拉Model 3提早到貨上..

13歲女童靠代寫作業　月入4...

陸客-5℃雪山「露鳥」解放爽翻

更多熱門

相關新聞

電源箱驚見3衛生棉！網揭背後鎮邪傳說

母湯啦！一名網友打開電源箱時，竟然發現裡面被貼了3個衛生棉，也不知道水電師傅有何用意，趕緊PO上網詢問，結果意外引起熱烈討論，也釣出網友解釋背後的含意與功能。

月光寶盒悠遊卡太搶手　網拍炒到7千元

12歲女童開學被母罵　跳32樓亡

賣家出清蕾絲內褲！「性感實穿照」網看呆

醒吾高中遭查封！不還376萬元就拍賣

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

子瑜近照曝光　「染成這髮色」美翻

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面