驚世惡媳！97歲公公不睡午覺　噴殺蟲劑沖冷水「關浴室凌虐2天」慘死　

▲戚婦在自家浴室凌虐杭姓公公2天致死，被士林地檢署依家暴傷害致死罪起訴求處重刑 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市戚姓婦人，竟因97歲的公公不願去午睡、上廁所，連續2天對公公沖冷水、噴殺蟲劑，還拿冷凍雞肉丟在公公身上，甚至腳踏公公胸口的方式，把高齡97歲的公公活活虐死，事後還跟丈夫、檢警說是外籍看護和公公發生拉扯導致，並干擾阻礙看護說出真相，士林地檢署偵查後將戚婦收押，26日依《家庭暴力防治法》、傷害致死等罪，起訴戚婦，並請法官從重判刑。

死者杭姓老翁是在2018年12月21日傍晚送醫前死亡，檢察官隔天相驗遺體時，發現杭翁身上有多處瘀傷，見同住的媳婦神色怪異，外籍女看護卻欲言又止，當場懷疑死因不單純。

警方據此兩度偵訊看護，但首次偵訊時，戚婦在旁不斷試圖干擾看護陳述，警方第二次偵訊時，排除戚婦在場，才終於突破看護心防，稱杭翁在死亡前，接連2天在浴室內與他的媳婦戚女大打出手，看到戚婦對杭翁沖冷水，她多次勸阻無效。

▲戚婦涉嫌用噴灑殺蟲器，或拿浴室用長刷毒打凌虐公公 。（圖／記者劉昌松翻攝）

檢警調查，戚婦的丈夫是杭翁養子，每天外出工作，留戚婦在家和看護一起照顧杭翁，12月20日中午，她要看護帶公公回房午睡，公公拒絕，她情緒失控，拉公公強拉進浴室，以冷水沖洗，過程中與公公激烈拉扯推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶，公公想爬起來，卻被戚婦直接腳踩在、腿部壓制，過程中，戚婦還去冰箱冷凍庫拿出冷凍雞肉、魚肉放在公公身旁，再拿出殺蟲劑噴灑。

隔天上午，戚婦又不滿公公不聽指示去上廁所，又將公公強拉至浴室，以冷水沖洗、將冰凍肉品放置公公身上等方式凌虐，還將公公關在浴室，直到下午，看護到浴室要幫杭翁換衣服時，發現杭翁身體已冰冷，戚婦才打119把公公送到新光醫院，還跟老公、檢警謊稱，是看護和公公發生拉扯導致，直到遭檢察官收押才坦承犯行。

杭翁因全身多處鈍挫傷併多處肋骨骨折，最後因心因性休克及呼吸衰竭死亡，檢察官痛批戚婦，不顧公公把丈夫扶養長大成人的恩情，竟因一時情緒失控就虐待如同嬰幼兒、欠缺自衛及求救能力的老人家，踐踏人性尊嚴，使杭翁於最後人生終點前，身體需承受疼痛外，心理更承受莫大恐懼、無助與失望，請求法官從重量處適當之刑。

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