江惠民：一錘定音！最高檢察署訴訟專組掛牌上路

▲最高檢察署訴訟組揭牌，台北地檢署檢察長刑泰釗（左）、檢察總長江惠民（中）、台高檢檢察長王添盛（右），共同出席。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高檢察署成立「訴訟組」，並在26日正式掛牌運作。檢察總長江惠民與二審台高檢檢察長王添盛、一審台北地檢檢察長邢泰釗共同揭牌。江惠民表示，訴訟組象徵一二三審中最優質的意見，未來提出給最高法院，希望能協助最高法院發揮「一錘定音」的功能。

最高檢察署發布聲明指出，為了因應最高法院言詞辯論常態化以及大法庭制化，自2018年7月起，就模倣美國司法部訴訟組辦公室著手「最高檢察署訴訟組」之建置工作，順利於26日掛牌運作。而目前訴訟組成員有六名：主任檢察官詹麗麗，檢察官朱富美、蔡瑞宗，調辦事檢察官陳瑞仁、吳巡龍、黃則儒。

而最高檢署訴訟組掛牌後，隨即由陳瑞仁做簡報，介紹訴訟組的工作。他表示，目前已經先完成2項工作要點，分別為「最高檢察署辦理言詞辯論案件作業要點」與「最高檢察署行言詞辯論案件相關書狀製作手冊」，前者規定訴訟組之任務、人員組織、案件評估與分案流程、協同辦案方式、專家諮詢與書類公開上網等要項；後者則詳細規定行言詞辯論案件檢方書類應有的種類（共9類）與格式。陳瑞仁強調，訴訟組的特色，就是以學術論文之格式呈現最高檢的書類，亦即有法律爭點、目錄、小標題、字數限制與註解，希望能讓最高法院法官們一目了然，儘速整理爭點集中辯論，並針對特定之法律問題下裁判，提昇法律審之公信力。

至於江惠民也說，「訴訟組代表的不是最高檢而已，還象徵著一二三審所有的案件到最高檢後，我們檢察系統提出我們最優質的意見，希望能協助最高法院在裁判上能夠有更好的意見，提供給法官、檢察官、甚至辯護人，大家共同來遵守。我們希望最高法院發揮一錘定音，我們最高檢有這個義務，來協助他們來完成這項工作。」

